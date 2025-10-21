Detienen a la hermana gemela de una presunta asesina serial: hay cuatro víctimas

El caso de las gemelas Roberta Cristina y Ana Paula Veloso Fernandes ha conmocionado a Brasil. Ambas fueron formalmente acusadas por el Ministerio Público de San Pablo de ser “asesinas seriales”, responsables de una serie de muertes por envenenamiento ocurridas entre enero y mayo de este 2025 en los estados de San Pablo y Río de Janeiro.

De acuerdo con la investigación, Roberta habría “instigado” y “alentado” a su hermana a cometer los crímenes, participando incluso en la planificación de los ataques. Los fiscales Rodrigo Merli Antunes y Vania Caceres Stefanoni destacaron en su acusación que Roberta “demuestra ser una asesina en serie, igual que su hermana”, marcando así la primera vez que ambas son formalmente catalogadas como tales por la justicia brasileña.



Así operaban las gemelas

Las investigaciones revelaron que las hermanas utilizaban veneno en alimentos y bebidas para eliminar a sus víctimas, motivadas principalmente por razones económicas. Un informe pericial confirmó la presencia de insecticida en frascos hallados en la casa de Ana Paula, ubicada en Guarulhos, región metropolitana de San Pablo.

Ana Paula Velloso Fernandes Foto: redes sociales

Además, la Fiscalía sostiene que Ana Paula “sentía placer al matar” y que no actuó sola. Michelle Paiva da Silva, hija de una de las víctimas, está acusada de haber pagado 4.000 reales a las gemelas para asesinar a su propio padre, Neil Corrêa da Silva, de 65 años.

Ana Paula fue arrestada en julio, Roberta en agosto y Michelle en octubre. El Ministerio Público solicitó que la detención de Roberta sea transformada en prisión preventiva y que se le imponga una reparación mínima de 80.000 reales a las familias de las víctimas.



Las víctimas de las gemelas

Marcelo Hari Fonseca: propietario de la vivienda que alquilaba Ana Paula. Murió el 31 de enero tras comer un sándwich presuntamente envenenado.

propietario de la vivienda que alquilaba Ana Paula. Murió el 31 de enero tras comer un sándwich presuntamente envenenado. Maria Aparecida Rodrigues: conoció a Ana Paula por una app de citas y falleció el 11 de abril después de ingerir una torta posiblemente contaminada.

conoció a Ana Paula por una app de citas y falleció el 11 de abril después de ingerir una torta posiblemente contaminada. Neil Corrêa da Silva: p adre de Michelle Paiva. Habría sido asesinado con veneno en sus porotos, el 26 de abril, tras un pago a las gemelas.

adre de Michelle Paiva. Habría sido asesinado con veneno en sus porotos, el 26 de abril, tras un pago a las gemelas. Hayder Mhazres: joven tunecino de 21 años. Mantuvo una relación con Ana Paula y murió tras beber un licuado envenenado.

Según la policía, Ana Paula fingió estar embarazada de Hayder y exigió dinero a su familia tras su muerte.



Durante su interrogatorio, la mujer admitió haber probado el veneno en animales antes de utilizarlo en humanos. Según el diario Estadao, habría matado al menos a 14 perros para comprobar la eficacia del tóxico, lo que podría sumarle cargos por crueldad animal.