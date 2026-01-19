En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Dos bebés perdieron la vida en guardería clandestina y 53 niños están hospitalizados

Dos bebés perdieron la vida en guardería clandestina y 53 niños están hospitalizados

Los equipos de rescate aseguraron que los bebés dormían en armarios, pasillos y en colchones puestos debajo de inodoros.

Bebé recién nacido
Bebé recién nacido
Foto: AFP, imagen de referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad