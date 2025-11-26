Dura confesión de hombre que asesinó a su esposa y movió el cuerpo tras enterrarla

La historia de Zara Ali, un hombre de 28 años que cometió un crimen atroz contra su esposa, Rachel Castillo, ha generado conmoción a medida que se van revelando más detalles. El hecho ocurrió en 2022 en California, Estados Unidos.

Sin embargo, lo que causó mayor indignación fue la brutal confesión del hombre, quien asesinó a su esposa, enterró su cuerpo en una zona desértica y luego la desenterró con el objetivo de abusar de ella.

El crimen se presentó cuando Ali entró sin permiso al apartamento donde estaba su esposa y la atacó con un arma blanca. El FBI y la Policía localizaron los restos de la mujer el 13 de noviembre de 2022. Desde entonces, las autoridades comenzaron a indagar sobre el comportamiento del agresor.

Rachel Castillo Foto: redes sociales

Según las investigaciones, la pareja atravesaba un divorcio complicado, situación que había tensado aún más su relación. Su comportamiento se volvió más agresivo cuando él se enteró de que ella había iniciado una nueva relación.



Revelan la impactante confesión del hombre

Tras entrevistas policiales, las autoridades dieron a conocer el testimonio del agresor frente al crimen. “Solo para confirmar que soy un monstruo, abusé de ella”, dijo.



En el juicio también habló del crimen y aseguró que su esposa “era la culpable de todo”. “Esta era la única manera de escapar (…) Quería verla muerta. Estaba furioso porque no me dejaba seguir adelante”, afirmó. El hombre fue declarado culpable de asesinato en primer grado y será condenado el 12 de enero.

