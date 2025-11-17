En vivo
Colombiana en Estados Unidos recibe un grillete tras insólito "error" en su cita migratoria

Colombiana en Estados Unidos recibe un grillete tras insólito "error" en su cita migratoria

Un descuido con una aplicación oficial llevó a Tatiana Arévalo, empresaria colombiana en EE. UU., a recibir un grillete electrónico pese a su estatus legal.


Colombiana en Estados Unidos recibe un grillete tras insólito ‘error’ en su cita migratoria
Foto: Unplash - captura TikTok
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

