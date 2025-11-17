Colombiana en Estados Unidos recibe un grillete tras insólito ‘error’ en su cita migratoria

Una curiosa situación vivida por una colombiana residente en Estados Unidos ha generado revuelo en redes sociales, luego de que la creadora de contenido y empresaria Tatiana Arévalo revelara que fue obligada a portar un grillete electrónico por un aparente “error” durante uno de sus controles migratorios.

La joven, que lleva varios años establecida legalmente en el país norteamericano, sorprendió a sus seguidores al aparecer utilizando el dispositivo, lo que llevó a muchos a pensar que había enfrentado problemas judiciales o que se encontraba en situación irregular. Sin embargo, la propia Arévalo aclaró que cuenta con visa vigente, ha cumplido siempre con las exigencias migratorias y tiene registrada una empresa con la que genera empleo y paga impuestos en Estados Unidos.

“Jamás pensé que me fuera a pasar algo así. Tengo mis papeles en regla, llegué legalmente y he cumplido con todo. No podía creerlo”, expresó en un video.

Según explicó, la situación se originó semanas atrás, cuando realizó un cambio de teléfono celular. Desde hace un tiempo, Arévalo debe enviar una fotografía semanal a las autoridades migratorias a través de una aplicación oficial, que se activa únicamente cuando ICE envía una alerta. El sistema no permite subir la imagen de manera manual ni en horarios escogidos por el usuario.



Cada martes recibe la notificación, aunque la hora varía. Esa semana, por motivos que aún desconoce, la alerta no sonó y la creadora de contenido olvidó por completo realizar el registro.

“Todo ocurrió por una foto, pero no una foto que envié, sino una que dejé de enviar. Las notificaciones no quedaron activas en mi nuevo celular. Ese martes estaba en una cita médica cuando me llamaron para decirme que no había hecho el reporte”, relató.

Poco después, agentes de ICE se comunicaron con ella para informarle que, debido al incumplimiento, debía presentarse a una cita y se le instalaría un grillete electrónico como medida de supervisión.

Arévalo aseguró que, tras compartir su experiencia, decenas de migrantes le escribieron para decirle que habían atravesado situaciones similares por fallas en la aplicación o olvidos involuntarios. Según mencionó, desde octubre de 2025 las autoridades estadounidenses reforzaron el control migratorio y aumentaron el personal de supervisión, lo que ha endurecido la respuesta ante cualquier omisión, incluso en casos de personas con estatus legal.

La empresaria aprovechó su historia para enviar una advertencia a otros migrantes que deben cumplir con este tipo de reportes obligatorios: “Por favor, no se confíen de las alarmas del celular. Pongan recordatorios visibles, anótenlo en la puerta, donde sea. Ya aprendí la lección”.