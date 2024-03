Duro rifirrafe entre los presidentes del Senado y Cámara por debate de reformas

A la controversia que inició entre el presidente Gustavo Petroy el presidente del Senado, Iván Name, por el trámite de las reformas en el Congreso, se sumó el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Sin dar nombres, el representante liberal calificó de “carcerberos” a aquellos que “restringen el libre debate”.

En un hilo de X, el representante Andrés Calle insistió en que, como presidentes de las corporaciones, se debe garantizar el respeto y garantizar la democracia.

“No podemos ser "cancerberos" que restringen el libre debate, mejor ser "la puerta abierta" que le dé vía libre desde la independencia institucional a las controversias que rodean los sueños nacionales de tener un mejor sistema de salud, pensional y laboral”, agregó Calle en X.

Asimismo, afirmó que desde la Cámara se reconoce “la legitimidad del pueblo que reclama acciones y cambios”.

Las declaraciones de Calle llevaron a una rápida respuesta por parte del presidente del Senado, Iván Name, quien reiteró que no es empleado del Gobierno.

“Seguramente no tiene una mayor ilustración el presidente de la Cámara cuando califica de cancerbero a quienes cuidamos la democracia y presidimos las cámaras, pero claro que hay una gran distancia entre su estilo y el mío: yo no soy empleado del Gobierno”, dijo.

Además, afirmó que espera que Calle, aunque no mencionó su nombre, tenga “la baronía” de cuestionarlo personalmente y no por su cuenta de X.

“Él mismo se califica o se descalifica cuando hace este tipo de críticas, que por cierto no las he leído siquiera. Yo no me dedico a hacer debates en Twitter sino que espero que cualquier cuestionamiento tenga la baronía de hacerlo personalmente, y que podamos discutirlo en las plenarias a ver quién tiene mayor ilustración y quiénes tenemos la razón, los que cuidamos la democracia, la libertad de las instituciones, o los que vilmente se han entregado por prebendas personales a decidir la suerte de un pueblo sin consultar la conveniencia de las propuestas”, sentenció Name.