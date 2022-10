EEUU no descarta cambios en el presupuesto destinado para Colombia

El subsecretario de antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, se encuentra de visita en Colombia esta semana para demostrar su "apoyo" en la lucha contra el narcotráfico



Durante una de sus primeras charlas con periodistas, Brownfield confesó que sí habrá cambios en los presupuestos de Estados Unidos en Colombia.



“Es posible que durante los años que vienen vamos a ver cambios de presupuesto por parte del Congreso de Estados Unidos, todo es posible. Imagino que han leído en los medios de EEUU que la primera presentación de la Casa Blanca para el presupuesto de 2018 representa un corte severo en recursos disponibles para programas de apoyo internacional. Hasta 37 % para el departamento de Estado, pero aún tenemos dos oportunidades de cambiar esa cifra con el reclamo del secretario de Estado directamente al presidente y cuando el Congreso tome su decisión”, advirtió.



Aunque dijo que sí es “un poquito preocupante”, no se puede pensar en una crisis.



Por otro lado, Brownfield también hizo énfasis en que Colombia debe aumentar la erradicación manual de coca, desmintiendo que Estados Unidos no pide reactivar las aspersiones aéreas.



“Cuando el Gobierno decidió no adelantar más fumigaciones aéreas con glifosato, expresamos nuestros puntos de vista, pero es una decisión soberana por parte de Colombia de acuerdo con sus leyes y su Constitución Nacional. La aspersión ni siquiera es elemento de diálogo bilateral entre Colombia y Estados Unidos”, añadió.



La visita de Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, tiene como objetivo revisar los programas que se adelantan en el país y demostrar "su apoyo a los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico y los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho", según un comunicado enviado por la embajada de Estados Unidos en Bogotá.



Brownfield es un gran conocedor de la región y especialmente de Colombia, pues entre 2007 y 2010 se desempeñó como embajador en Bogotá.



Colombia y Estados Unidos han sido grandes aliados en la lucha contra el narcotráfico, para la que Washington ha aportado miles de millones de dólares durante muchos años en el marco del llamado "Plan Colombia", que también incluyó fondos para combatir a las guerrillas.



Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, con 96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga con 646 toneladas en 2015, según la ONU.