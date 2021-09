El escritor Mario Vargas Llosa reveló detalles del abuso que sufrió cuando era niño

Una impactante revelación hizo en las últimas horas el premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa a través de una entrevista de la que fue protagonista en la Feria Virtual del Libro de Cajamarca, Perú, en la que señaló que durante su niñez fue víctima de abusos sexuales.

Los hechos habrían ocurrido cuando el prestigioso escritor peruano tenía 12 años y estudiaba en el colegio La Salle en la Lima, capital de Perú y en donde según relató el escritor, un religioso ya mayor lo convenció de acompañarlo a su dormitorio en donde le mostró revistas obscenas.

“Me acuerdo que este hermano que estaba muy nerviosos y colorado, me llevó a su cuarto y sacó unas revistas mexicanas que se llamaban Vea, que eran de desnudos y a mí me dejó completamente desconcertado, empecé a ojearlas y de pronto siento que este hermano me estaba tocando la bragueta como si quisiera masturbarme”, afirma Mario Vargas Llosa.

Este hecho conmocionó al escritor, quien relató que comenzó a perder la credibilidad en la religión.

“Yo me eche a llorar y a gritar y entonces el hermano Leoncio se asustó mucho, me abrió la puerta, me dejó salir y me dijo "cálmate". A partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes, en fin. Me fui desinteresando de la religión”, afirmó el Nobel de Literatura en 2010.

Este hecho también es parte de su libro de memorias "El Pez en el Agua" en donde relata detalladamente el lamentable hecho que muchos niños en el mundo han tenido que vivir.