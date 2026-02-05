El futuro legal de Alex Saab y su impacto en la política colombiana

La captura del empresario barranquillero Alex Saab ha vuelto a sacudir el tablero político de Venezuela y Colombia. Gerardo Reyes, periodista y autor del libro Alex Saab: La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, analizó en entrevista para Mañanas Blu la importancia de Saab como pieza clave del engranaje financiero del régimen venezolano.



El origen de la riqueza y el papel de Piedad Córdoba

Según Reyes, la infiltración de Saab en la élite bolivariana no tuvo un origen político, sino comercial. Fue la fallecida senadora Piedad Córdoba quien lo presentó en sociedad, permitiéndole inicialmente recuperar 30 millones de dólares de exportaciones ficticias.

A partir de ahí, Saab se ganó la confianza de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, utilizando su talento para diseñar mecanismos que permitieran al régimen eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Se destaca, además, que Saab habría financiado campañas de Córdoba en agradecimiento por estos vínculos.



La fractura en el poder: el papel de Delcy y Jorge Rodríguez

Un punto crítico en la actualidad de Saab es su relación con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, quienes hoy ostentan un poder significativo en Venezuela. Reyes señala que existe un distanciamiento antiguo entre Saab y los Rodríguez; mientras Saab era el "protegido de Maduro", los hermanos representan una rama del poder que podría haber precipitado su caída. Una de las hipótesis sugiere que Delcy Rodríguez habría exigido explicaciones a Saab por negocios realizados a espaldas del gobierno, lo que habría fracturado su posición dentro del gabinete.



El nexo con Abelardo de la Espriella y la política colombiana

La situación de Saab también tiene implicaciones directas en Colombia, específicamente con el abogado y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Reyes reveló que De la Espriella participó en reuniones en ciudades como Bogotá e Italia, buscando que Saab colaborara con la justicia estadounidense en el pasado. En estas sesiones, Saab llegó a adelantar información sobre la corrupción en el gobierno de Maduro y las relaciones de Venezuela con Irán.

Si Saab decide colaborar nuevamente con las autoridades federales, Reyes advierte que deberá contar "todo", incluyendo los pagos y la naturaleza de su relación con De la Espriella. Esto resulta relevante en el contexto electoral colombiano, dado que el abogado lidera algunas encuestas.



Escuche aquí la entrevista: