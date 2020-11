Bolsonaro advierte a Biden: Brasil tiene "pólvora"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , uno de los pocos jefes de Estado del mundo que no han felicitado a Joe Biden tras su victoria electoral en Estados Unidos, advirtió este martes al demócrata, sin nombrarle, que Brasil tiene "pólvora".

Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonía levanta barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Sabemos que solamente con la diplomacia no se puede dijo en un acto.

"Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos", agregó Bolsonaro, aliado del actual mandatario, el republicano Donald Trump .

El llamado 'Trump tropical', que convirtió su alineamiento con Washington en pilar de su diplomacia, ya tuvo un encontronazo en octubre con el entonces aspirante demócrata a la Casa Blanca, quien amenazó en el primer debate de campaña con "consecuencias económicas significativas" a Brasil si continúa deforestando.

En esa ocasión, Bolsonaro advirtió que esa declaración "desastrosa y gratuita" de Biden ponía en riesgo la "convivencia cordial" entre las dos mayores economías del continente.

Trump se niega a reconocer el triunfo de su rival, denuncia sin aportar pruebas que hubo fraude a favor del demócrata y promete recurrir a la justicia por ello.