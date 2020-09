Los siete momentos más intensos del primer debate entre Trump y Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó este martes desorientar a su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, con constantes interrupciones en un debate caótico y agrio, que reforzó la incertidumbre sobre lo que pasará el día después de los comicios.

Trump y Biden se vieron las caras por primera vez en Cleveland, en el estado clave de Ohio, donde discutieron durante más de 90 minutos seguidos sobre algunos de los temas que más preocupan a los votantes, pero todos los conatos de profundizar en esos asuntos acabaron frustrados por interrupciones o ataques personales.

La turbulenta noche en Cleveland dejó un mal sabor de boca a muchos votantes y comentaristas, que lamentaron el escaso debate sustantivo sobre los temas que importan a los estadounidenses.

"Este se considerará el peor debate presidencial de la historia, y pone en duda la viabilidad de los dos próximos debates" que quedan antes de las elecciones, dijo el director de debates de la Universidad de Michigan, Aaron Kall.

Estos fueron los momentos más candentes del debate.

- Trump insultó al hijo de Biden

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó al hijo del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, de corrupción, ante lo que su rival perdió los papeles.

“Tu hijo es cocainómano”, dijo el mandatario en el golpe más bajo de la noche.

Biden llama a Trump "payaso", Trump llama cocainómano al hijo de Biden, y otros momentos del debate electoral #Debates2020 pic.twitter.com/jJsJf3KABF — El HuffPost (@ElHuffPost) September 30, 2020

"¿Por qué el alcalde de Moscú, su mujer, le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?", preguntó Trump, candidato republicano a la reelección, ante lo que Biden aseguró que eso es "mentira".

"No quiere contestar porque sabe que sé la verdad, su postura ha sido completamente mostrada", añadió Trump.

- Biden llamó “payaso” a Trump

Ante la embestida de Trump, Biden profirió quizás el insultos más duro de la noche, calificando a Trump de "payaso" y "mentiroso".

"Todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para gritar sus mentiras", dijo Biden.

"Señor presidente, esta es una discusión abierta. Señor presidente, deje que [Biden] responda", le dice insistentemente el moderador a Trump.



"Es muy difícil poder hablar con este payaso, perdón, este presidente", dice Biden.



EN VIVO 🔴 >>> https://t.co/iP2QIOhhEV @VOANoticias pic.twitter.com/LXY9kqOcT6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 30, 2020

En otro momento, en medio de constantes interrupciones del presidente, que enfurecieron incluso al moderador Chris Wallace, Biden replicó: "Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta persona".

"Señor presidente, esta es una discusión abierta. Señor presidente, deje que [Biden] responda", le dice insistentemente el moderador a Trump.



"Es muy difícil poder hablar con este payaso, perdón, este presidente", dice Biden.



EN VIVO 🔴 >>> https://t.co/iP2QIOhhEV @VOANoticias

Y luego le espetó un "¿Te vas a callar, hombre?", una frase que inmediatamente fue capitalizada por la campaña de Biden en camisetas a la venta por 30 dólares.

El candidato demócrata a la Casa Blanca dijo que Trump era "el peor presidente que Estados Unidos ha tenido".

- Trump cuestionó inteligencia de Biden

Donald Trump también le lanzó algunos dardos, reprendiendo a Biden por criticar su respuesta al coronavirus y por decirle que necesitaba volverse "mucho más inteligente" para evitar más muertes.

"Te graduaste con las calificaciones más bajas o casi más bajas de tu clase. Nunca uses la palabra inteligente conmigo. Nunca uses esa palabra conmigo. No hay nada inteligente en ti, Joe", le respondió Trump.

#Debates2020 | Donald Trump, presidente de EEUU, contra Joe Biden: Usted se graduó en el nivel más bajo de su clase, no puede usar la palabra 'inteligencia' contra mí #29Sep https://t.co/4JOZtm3LQ4 pic.twitter.com/yIFJ4Ef5VV — VPItv (@VPITV) September 30, 2020

- El tema clave: los impuestos de Trump

El explosivo informe de The New York Times publicado hace dos días, que indicó que Trump casi no pagó impuestos federales a la renta ni en 2016, ni en 2017, obviamente surgió.

Cuando Wallace le pidió a Trump que dijera directamente si había pagado más de 750 dólares de impuestos a la renta en esos años, no en otros impuestos, al principio eludió responder y, cuando se lo presionó, dijo que había pagado "millones de dólares".

#Debates2020 sobre economía:



*He pagado millones de dólares en impuestos federales: Trump



*Los beneficios hacen que pague menos que un profesor: Biden



Siga EN VIVO 🔴 el primer debate presidencial 2020 en EE. UU. >>> https://t.co/iP2QIOhhEV @VOANoticias pic.twitter.com/GIhoQLKdsW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 30, 2020

"Muéstranos tus declaraciones de impuestos", dijo Biden, quien publicó su propia declaración de 2019 antes del debate, mostrando que él y su esposa habían pagado casi 300.000 dólares.

"Las verás", respondió Trump, sin decir cuándo.

- “Trump es el cachorro de Putin”

Biden acusó a Trump de no enfrentar a Rusia, tildando al mandatario republicano de "cachorro" de su homólogo ruso Vladimir Putin, durante el primer debate hacia las elecciones del 3 de noviembre.

"Es el cachorro de Putin. Se niega a decir nada sobre las bonificaciones por matar soldados estadounidenses", dijo el exvicepresidente de Barack Obama.

"Nosotros hemos sido muy claros con Putin y le he dicho que no vamos a aguantar ninguna de sus cosas. Él (Trump) es el cachorro de Putin", dijo Joe Biden, candidato demócrata, en el primer debate presidencial. #Debates2020 pic.twitter.com/ZovPj6xt5A — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 30, 2020

Según varios medios estadounidenses, agentes rusos dieron dinero a combatientes "cercanos a los talibanes" para que mataran a soldados de Estados Unidos en Afganistán.

- Trump evitó descalificar a racistas

Wallace pidió a ambos candidatos que comentaran sobre las tensiones raciales que han convulsionado a Estados Unidos en los últimos meses, luego de una serie de muertes de ciudadanos negros a manos de la policía.

Cuando el moderador le preguntó a Trump si condenaría a los "supremacistas blancos" y les pediría que se retiraran, Trump dijo que estaba "dispuesto a hacer eso".

Donald Trump responde sobre los (Proud Boys) que"retrocedan y esperen"después de que Chris Wallace el Ferreras Americano le pidiera condenar a los supuestos supremacistas blancos. "Pero te voy a decir algo gafas pasta, alguien tiene que hacer algo sobre los Antifa y la izquierda" pic.twitter.com/q0zEmvEAmr — 🅲🅷🅾🆅🅰🆁🅴🆂 (@ChovaresXP) September 30, 2020

Pero agregó: "Proud Boys, retrocedan y esperen. Pero les diré qué, les diré qué, alguien tiene que hacer algo con Antifa", en referencia al movimiento de extrema izquierda.

Proud Boys, un grupo de extrema derecha, pareció adoptar la frase, con una cuenta de redes sociales conocida que publicó un logo que decía "Retrocedan, esperen".

- ¿Respetará Trump los resultados electorales?

Cuando el caótico debate llegaba a su fin, Wallace preguntó a los dos contrincantes si se comprometerían a respetar los resultados de las elecciones.

Trump no ha asegurado explícitamente una transferencia pacífica del poder en caso de perder.

"Insto a mis seguidores a que vayan a las urnas y observen con mucha atención", dijo.

#Debates2020 | "Si mis seguidores ven cientos de papeletas que están siendo manipuladas, no lo voy a aceptar. Va a haber un fraude como nunca antes lo habíamos visto", dijo Donald Trump >>> https://t.co/iP2QIOhhEV @VOANoticias pic.twitter.com/TpqmYnAW1S — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 30, 2020

Biden se comprometió a respetar los resultados "después de que se cuenten todas las papeletas".

"Ese será el final. Y si soy yo, está bien. Si no soy yo, apoyaré el resultado", prometió.