Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: un nuevo nombre apareció en el número uno

El empresario Larry Ellison se convirtió este miércoles en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó, según apunta hoy el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La fortuna de Ellison (81 años), que es presidente y director de tecnología de Oracle, se disparó a 101.000 millones de dólares a las 10:10 de Nueva York (14:10 GMT), después de que su empresa anunciara ayer la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

Este aumento elevó su fortuna de Ellison a 393.000 millones de dólares, pasando así por delante de Elon Musk (54 años), que tiene una fortuna de 385.000 millones de dólares y ha reinado casi un año en esta lista de Bloomberg.

Larry Ellison y Elon Musk Foto: AFP

No obstante, según la lista en tiempo real de Forbes, que presenta algunas variaciones, Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 440.000 millones de dólares, seguido de Ellison, con un capital de 406.300 millones de dólares.



Acción de Oracle sube casi 40% por previsión de crecimiento vinculado a IA

El precio de las acciones de Oracle se disparó este miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que el gigante del software proyectara un enorme crecimiento de los ingresos basado en contratos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

A los 40 minutos de negociación, las acciones de Oracle cotizaban a 337,02 dólares, un aumento de casi el 40%, lo cual eleva la valoración de mercado de la compañía a unos 950.000 millones de dólares.

Este incremento aumentó significativamente la fortuna del presidente de Oracle, Larry Ellison.

Publicidad

Al publicar sus resultados trimestrales el martes, Oracle anunció que anticipa un crecimiento de 77% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure, "para alcanzar los 18.000 millones de dólares este año fiscal".

Se espera que luego "aumenten a 32.000 millones, 73.000 millones, 114.000 millones y 144.000 millones de dólares en los cuatro años fiscales siguientes", detalló.

Según la compañía, "la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en (su) cartera de pedidos".