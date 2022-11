España: el frío mensaje que dejó el asesino de la joven escort en Madrid antes del fatal desenlace

Se conocieron más detalles del asesinato de Milena Sánchez, una joven trabajadora sexual quien fue hallada muerta sobre el mediodía del lunes 28 de noviembre (hora local) en el apartamento de un cliente que visitó en Madrid, España.

Según medios españoles, el señalado asesino, quien fue identificado como Alfonso Fidel B. A., después de acabar con la vida de la joven de 20 años y antes de quitarse su vida, dejó un frío e inquietante mensaje en su WhatsApp y una carta escrita a mano.

“El dolor me recuerda que la felicidad que sentí fue real”, escribió en el estado de su WhastApp momentos previos a atentar contra sí mismo. Sin embargo, no fue lo único que la Policía Nacional encontró en la escena.

En este manuscrito, quedaron inscritos varios deseos del presunto homicida: “Que nadie se gaste un duro en mi cuerpo”, también anotó que quería que su cuerpo no sea “enterrado ni incinerado”, sino que lo “donaran para usos médicos y científicos”, apuntan varios medios españoles.

Cabe recordar que el cadáver del hombre fue encontrado el pasado martes 22 de noviembre en su casa sobre la calle Fray Luis de León, en el distrito madrileño de Arganzuela, mismo sitio en el que el lunes hallaron a la joven escort muerta.

En un principio, las autoridades españolas indicaron que cuando encontraron el cuerpo sin vida de Alfonso Fidel no realizaron una inspección más minuciosa al apartamento, tanto porque no se había iniciado una investigación por la desaparición de la mujer, como porque al ingresar al sitio no tuvieron indicios de que allí se hubiese cometido un crimen.

No fue sino hasta que el novio de la víctima interpuso una denuncia después de que pasaran 12 horas sin saber de ella. Por lo que el miércoles siguiente al hallazgo del presunto victimario la Policía empezó a desarrollar las labores pertinentes para dar con la joven.

Fue gracias a la denuncia de su novio, a la ubicación de su celular y los mensajes que se envió con el cliente que las autoridades lograron dar con el paradero de Milena Sánchez, en el mismo apartamento que ya habían visitado la semana pasada, pero en una habitación que estaba cerrada con candado.