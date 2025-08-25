“Estados Unidos no mandó militares al Caribe a ver delfines”: Ledezma por advertencia a Venezuela

La tensión política en Venezuela ha alcanzado un nuevo punto álgido, con el gobierno de Nicolás Maduro enfrentando una escalada de presión internacional, especialmente desde Estados Unidos, que ha clasificado al mandatario como "terrorista" y "cabecilla de un grupo criminal".

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y figura prominente de la oposición venezolana en el exilio, habló en Mañanas Blu, sobre las diferencias cruciales con episodios pasados y la inminencia de un cambio, al tiempo que reitera el plan de transición de la oposición.

Nicolás Maduro y Antonio Ledezma AFP

Ledezma, quien reside en Madrid, subrayó que las acciones judiciales y los despliegues militares no son "simples amagos", sino parte de una estrategia para someter a Maduro a la justicia internacional.

El régimen liberó a trece políticos opositores, un movimiento interpretado por algunos como un "doble juego" de Maduro para aparentar intenciones de entendimiento. Sin embargo, Antonio Ledezma advierte que Maduro, quien no es "muy culto" y se apoya en asesores para sus "peroratas históricas", se "enreda con esta cita histórica de Cipriano Castro que fue traicionado por su compadre Juan Vicente Gómez". El líder opositor deja abierta la interrogante sobre quién podría ser el "compadre" que traicione a Maduro en el futuro.



La escalada judicial y militar de EEUU

La advertencia de Estados Unidos a Venezuela, según Ledezma, ha trascendido el ámbito diplomático para adentrarse en el terreno de las acciones judiciales. "Ya hemos pasado de el terreno diplomático de la retórica y los protocolos diplomáticos a decisiones judiciales," afirmó Ledezma, refiriéndose a casos en instancias judiciales de Estados Unidos, como el enjuiciamiento de los sobrinos de Nicolás Maduro, quienes luego fueron utilizados como "barajitas de cambio" en la "política de diplomacia de RN" que aplica el régimen.

Barco militar de Estados Unidos Foto: AFP

Sobre el propósito del despliegue militar aseguró: "Yo creo que es un mecanismo de presión que va escalando, porque se trata de una corporación criminal que viene cometiendo un sinnúmero de delitos."

"Ese despliegue militar no debe ser para que los militares vayan a ver los delfines", dijo Ledezma, quien sugiere que el despliegue militar no es un espectáculo, sino una táctica de presión creciente contra lo que describe como una "corporación criminal".

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: