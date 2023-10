Excanciller Shlomo Ben Ami en Mañanas Blu: “Israel es muy vulnerable, pese a su poder militar"

Shlomo Ben-Ami, exministro de Relaciones Exteriores de Israel y una figura destacada en la política internacional, participó en una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, en la que compartió su perspectiva sobre la actual crisis en Oriente Medio.

Ben-Ami , conocido por su papel en el proceso de paz con las Farc en Colombia, enfatizó la vulnerabilidad de Israel, a pesar de su poder militar. Comentó sobre la sorpresa inicial y los fallos estratégicos y tácticos en los primeros días del conflicto con Hamás. Además, señaló que existe la amenaza real de que la contienda se extienda al norte, involucrando a Hezbollah, lo que podría llevar a una guerra de dimensiones cataclísmicas.

El exministro explicó que los esfuerzos de disuasión son cruciales para evitar una escalada del conflicto. Destacó la presencia de buques de guerra estadounidenses en la región, destinados a disuadir tanto a Hezbollah como a Irán de intervenir en el conflicto. La diplomacia también juega un papel fundamental, y Ben-Ami abogó por un intercambio de prisioneros y la posible implicación de países amigos, como Jordania, los países del Golfo, Egipto y Marruecos, para buscar una solución política.

Ben-Ami subrayó la complejidad de la psicología israelí, caracterizada por una sensación de vulnerabilidad a pesar de la fuerza militar, una paradoja que influye en la percepción de las acciones de Israel en el conflicto. Argumentó que la noción de "proporción" en la respuesta de Israel alude a las raíces históricas y políticas del conflicto, y la presencia de Hamás como un actor formidable en la región.

“La sensación de vulnerabilidad es enorme. La psicología israelí hay que tomarla en cuenta cuando se intenta de comprender la complejidad de este conflicto. Es un país muy poderoso. Tecnológicamente, económicamente, militarmente, pero al mismo tiempo con un sentido casi apocalíptico de vulnerabilidad. Es una paradoja, lo sé, pero esa es la situación. Y de esa manera hay que entender lo que a veces la comunidad internacional llama las reacciones desproporcionadas de Israel”, manifestó.

El exministro también compartió sus opiniones sobre el liderazgo de Israel, expresando su desacuerdo con el primer ministro Netanyahu y cuestionando su capacidad para asumir la responsabilidad de la crisis actual. Subrayó la necesidad de un cambio de liderazgo en el país.

“Yo creo que su liderazgo en estos días está contaminado por sus intereses personales. No tiene la suficiente cultura democrática para asumir responsabilidades por lo ocurrido. Y para el bien del país, yo creo que la etapa de este hombre en la política tiene que acabar lo más pronto, temprano, lo más temprano posible”, añadió.

Ben-Ami aclaró su posición como sionista, destacando que el sionismo se basa en el derecho de los judíos a la autodeterminación en su patria ancestral. Explicó que, aunque existen matices en la interpretación del sionismo, su esencia es la reivindicación de un Estado judío en una región histórica. Además, destacó que el sionismo no es una ideología exclusivamente de derecha, sino que abarca una gama de opiniones y enfoques.

“Hay extremistas, radicales, como puede haber más radicales en Colombia, más abiertos al compromiso, en cualquier país, pero puede haber más radicales. Nacionalistas en Estados Unidos son todos. Hay nacionalistas locos y hay nacionalistas más serenos, más cautelosos, más respetuosos del contexto, del derecho de los demás, etc. Es lo mismo como el sionismo. Hay sionistas que yo creo que formo parte de ellos, que piensan que no todo es tuyo, que hay que respetar los derechos del otro, etc. Pero sionismo en su esencia es el derecho de los judíos a la autodeterminación”, indicó.

Finalmente, Ben-Ami se refirió a las comparaciones controvertidas entre Israel y los nazis realizadas por algunos líderes mundiales, incluyendo al presidente Gustavo Petro de Colombia y Vladimir Putin de Rusia. El exministro consideró que estas comparaciones carecen de fundamentos sólidos y enfatizó la importancia de entender el contexto histórico y político de la situación en Oriente Medio.

Un libro sobre el proceso de paz en Palestina

Shlomo Ben-Ami también aprovechó la entrevista para hablar sobre su libro "Profetas sin honor", que ofrece un repaso del proceso de paz en Palestina desde sus inicios hasta la actualidad. El libro aborda los desafíos, obstáculos y esperanzas en la búsqueda de la paz en la región.

El ex ministro espera que su libro esté disponible en Colombia en un futuro cercano, brindando a los lectores una visión profunda de los esfuerzos por la paz en Oriente Medio.