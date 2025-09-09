Exdirector de antinarcóticos advierte riesgos en relación EE.UU. – Colombia por despliegue militar

A menos de una semana de que la Casa Blanca entregue al Congreso el informe sobre países de tránsito y producción de drogas ilícitas, James Story, exdirector de Asuntos Internacionales de Narcóticos en Bogotá y exembajador de EE. UU. en Venezuela, lanzó advertencias sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluyen a Colombia y específicamente al Gobierno de Gustavo Petro.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Story aseguró que los buques y aviones enviados “no son la herramienta adecuada para enfrentar el narcotráfico”. En su análisis, se trata más de un gesto de poder: “Están enviando mensajes a la cúpula de Maduro y el chavismo, además de un mensaje contra los narcotraficantes”.

El exembajador señaló que el uso de inteligencia compartida puede verse afectado si la estrategia continúa: “Dependiendo de cómo actuemos en la región, podemos tener una ruptura de esa relación estrecha con Colombia y podríamos estar ciegos en altamar”. También expresó dudas sobre la manera en que se ejecutan las operaciones navales.

Story advirtió que este tipo de acciones podría afectar la confianza entre ambos países: “No sería una ruptura de relación, tenemos unos lazos muy profundos, pero sí tendría un impacto… Tal vez de falta de confianza”. En su opinión, un distanciamiento complicaría la cooperación antidrogas.

Además, señaló que el régimen venezolano enfrenta tensiones internas y que habrá un aumento de la represión: “Maduro, en este momento, tiene sus problemas internos. Vamos a ver más represión dentro de Venezuela porque está tratando de mostrarse fuerte dentro de su propio país”.