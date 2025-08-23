Fiscales de Colombia, Brasil y Chile acuerdan creación de órgano contra crimen transnacional

En Brasilia, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón; el fiscal de Brasil, Paulo Gonet Branco; y su homólogo chileno, Ángel Valencia Vásquez, firmaron un acuerdo en el que se contempla crear un órgano mixto de investigación para enfrentar delitos transnacionales como narcotráfico, tráfico de armas, delitos cibernéticos, redes financieras ilícitas y estructuras criminales que operan desde cárceles.

El nuevo órgano se enfocará inicialmente en tres líneas de acción. La primera, fortalecer el uso del análisis criminal y de tecnologías de investigación mediante la integración de herramientas existentes y el intercambio de conocimientos técnicos. La segunda, crear una base de datos compartida sobre crimen organizado, que agilice la circulación de información entre los tres países. Y la tercera, ampliar la cooperación internacional con la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para desmantelar grupos que actúan en la cadena logística del tráfico y negocios ilícitos.

Enfrentar de manera conjunta y sostenida las redes financieras ilícitas, los delitos cibernéticos, las estructuras criminales en cárceles y el tráfico de drogas, armas y precursores, entre otras manifestaciones de la criminalidad trasnacional, será el propósito del órgano mixto… pic.twitter.com/XFbZXsuO64 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2025

En este marco, se abordarían frentes investigativos prioritarios como el rastreo de operaciones financieras ilícitas y estructuras societarias, la recuperación de activos criminales, incluidos criptoactivos, el intercambio de evidencias digitales asociadas a fraudes y delitos en internet, y la desarticulación de redes que delinquen dentro y fuera de cárceles. También se fortalecerán los operativos en áreas portuarias para afectar a las cadenas logísticas del narcotráfico.

El trabajo será liderado por las unidades de cooperación internacional de cada Fiscalía, junto con las dependencias especializadas en crimen organizado, y en su primera fase, se consolidará exclusivamente entre Colombia, Brasil y Chile, antes de abrirse a otros Ministerios Públicos y Fiscalías de la región.