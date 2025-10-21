Fuerte temblor hoy de magnitud 6.1 sacudió la frontera entre Ecuador y Perú

Un fuerte temblor hoy de magnitud 6,1 se registró este martes en la frontera entre Ecuador y Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales, de acuerdo a los reportes de las autoridades ambos países.

El sismo ocurrió a las 19:05 hora local (00:05 GMT del miércoles) con un epicentro situado a unos 80 kilómetros al sureste de la localidad de Arenillas, perteneciente a El Oro, provincia fronteriza con Perú, que se encuentra en la costa sur de Ecuador, según el reporte del Instituto Geofísico (IG) ecuatoriano.

El temblor se originó a 83 kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre y se sintió en once de las veinticuatro provincias de Ecuador, de acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La intensidad fue moderada en veintidós municipios, la mayoría de El Oro; mientras que en otras ochenta y tres localidades más se sintió de manera leve, especialmente en las provincias andinas de Loja, también fronteriza con Perú, y Azuay; y en las costeras de Guayas, Manabí y Los Ríos.



La SNGR señaló que, de acuerdo a información de unidades de bomberos y de la Policía, no se registran afectaciones ni personas heridas, pero que continuarían con el seguimiento y monitoreo.

Blu Radio - Foto: iStockphoto allanswart/Getty Images/iStockphoto

En territorio peruano, el movimiento telúrico se sintió con una intensidad entre moderada y fuerte en las poblaciones más cercanas a la línea fronteriza, según indició el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Perú.

En nueve distritos como Tumbes, Corrales, La Cruz, Pampas de Hospital o San Jacinto fue percibido de manera moderada, mientras que en otras cuatro jurisdicciones, como Zarumilla, Aguas Verdes o Matapalo, la intensidad fue fuerte.

Publicidad

"Ante esta situación, unidades de primera respuesta junto a las autoridades locales iniciaron el monitoreo en las zonas vulnerables, no reportándose, hasta el momento, daños estructurales ni a la población", confirmó la institución peruana.

Ecuador y Perú se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre las costas del océano Pacífico y que concentra alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial al confluir algunas de las principales placas tectónicas del planeta.