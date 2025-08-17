Habla familia de hombre que acabó con la vida de su hijo de dos años: "Estaba aferrado a esa mujer"

Un trágico caso conmocionó a la comunidad internacional el pasado 9 de agosto de 2025, cuando Melanio López Núñez presuntamente asesinó a su hijo de tan solo dos años, Melvin López, y luego acabó con su vida.

Los hechos se dieron luego de algunos días de separación de Melanio y la madre del menor, Wilany García Meregildo, de 23 años.

Según medios locales, Wilany había decidido irse a vivir con una tía debido a los presuntos maltratos que recibía por parte de López. Durante ese tiempo, Melvin quedó bajo el cuidado de su abuela paterna.

Habla madre de menor de dos años que murió a manos de su papá: "No creía que iba a hacer eso" Foto: redes sociales

Horas antes de la tragedia, Melanio secuestró al menor. Minutos después, contactó a Wilany con una amenaza: "Si no vuelves conmigo, me voy a quitar la vida con todo y el niño".

Posteriormente López le envió un video en el que se podía observar al pequeño Melvin colgado de una cuerda en el interior de la vivienda familiar.

Antes de su muerte, el sujeto también dejó grabado un video donde decía, con el llanto del niño de fondo: “Así tú lo quisiste, así tú lo quisiste, gracias por todo, ¿oíste? Gracias por todo, así lo quisiste, ¿oíste? Mira”.

Las autoridades encontraron los cuerpos sin vida del niño y del padre en la comunidad de Telanza, Nagua, República Dominicana.

Según el testimonio de García Meregildo a Noticias Villariva: "Yo no creía que él iba a hacer eso. Me dijo que me iba a llamar para enseñarme unas cosas. Después que se fue me mandó el vídeo", dijo entre lágrimas

Hace unas horas se conoció una entrevista de la familia del sujeto con Telemicrohd, donde dieron detalles de cómo era la relación y lo que piensan sobre este desenlace.

En medio de la entrevista, un miembro de la familia dijo: "Tenía esa mujer ahí, estaba muy aferrado a ella y por esa causa cometió ese error". Otro de los familiares comentó que "tenía como una semana dejado de la mujer, la mujer se fue y eso lo tenía como inquieto".

Además, refiriéndose al menor, comentaron que "ella iba y volvía a la casa y así. Entonces eso causó que el padre se desesperara".

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.