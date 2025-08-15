Hay percepción de desorden y caos: magíster en seguridad Andrés Villamizar por medidas en Washington

Washington, la capital estadounidense, es testigo de una visible presencia de helicópteros sobrevolando la ciudad y el despliegue de la Guardia Nacional en ciertas zonas, particularmente cerca del centro, junto con agentes del ICE.

Esta situación ha reavivado el debate sobre la seguridad y el orden en las grandes urbes, un tema que el exsecretario de seguridad de Cali y magíster en seguridad de la Universidad de Georgetown, Andrés Villamizar, analizó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Según Andrés Villamizar, la decisión de la administración del presidente Donald Trump es consecuente con una de sus principales promesas de campaña: la recuperación del orden y la seguridad.

"Esto fue claramente parte de la gran promesa de Donald Trump en su campaña. Su promesa, en buena parte, fue alrededor del tema de la seguridad", indicó Villamizar.

Trump ya había manifestado su intención de "tomar control de DC", debido al estatus legal particular de la ciudad, que otorga al gobierno federal capacidades de intervención que no posee en otras urbes.

No obstante, Villamizar señaló un "divorcio" entre la percepción ciudadana y las estadísticas oficiales.

"Hay un divorcio entre la percepción de seguridad y lo que muestran las estadísticas oficiales. Sí existe, cada vez más, una percepción de desorden, de caos y de inseguridad derivada de la presencia de personas en situación de calle, del consumo abierto y masivo de marihuana en el espacio público, de actividades", dijo Villamizar.



Manejo de la población en situación de calle: ¿orden o estigmatización?

Frente a la estrategia de la administración Trump de retirar a las personas en situación de calle, surgió la pregunta sobre si esto implica expulsión o un enfoque de cuidado.

Villamizar dijo que los anuncios del gobierno federal de Trump hablan de una "oferta de ayuda, de oferta social" para la población habitante de calle, incluyendo ir a refugios y recibir asistencia para la salud mental y problemas de drogas.

"Es insostenible para la ciudad en general seguir con esta invasión masiva de andenes y de espacio público", resaltó.

