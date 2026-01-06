En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hijo de Juan Pablo Guanipa: "A Maduro le otorgaron todos los derechos que a mi padre no"

Hijo de Juan Pablo Guanipa: "A Maduro le otorgaron todos los derechos que a mi padre no"

El hijo del líder opositor venezolano también afirmó que no se puede hablar de transición en Venezuela si siguen los presos políticos en el país tras la caída de Maduro.

Nicolás Maduro y Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano que está encarcelado por el régimen
Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano que está encarcelado por el régimen de Maduro
Fotos: @realDonaldTrump y AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad