Hijo de Juan Pablo Guanipa: "A Maduro le otorgaron todos los derechos que a mi padre no"

En medio del complejo escenario político que atraviesa Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, Ramón Enrique Guanipa, hijo del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, denunció las profundas desigualdades en el trato judicial que reciben los presos políticos en su país frente a las garantías otorgadas al exmandatario.

En entrevista con Recap Blu, Guanipa afirmó que a Maduro “en menos de 24 horas le respetaron todos los derechos” que a su padre le han sido negados durante más de siete meses de detención. De hecho, cuando lo capturaron ni siquiera les comunicaron en cuál cárcel iba a estar privado de la libertad.

"Nicolás Maduro en 24 horas ya se le habían otorgado todos los derechos que a mi padre en 7 meses no se le dieron. De mi padre nosotros nos enteramos en el sitio en el que se mantenía, porque mi tía empezó a visitar cárcel por cárcel en Caracas con un paquete lleno de las medicinas que él necesitaba. Y fue hasta que en uno de los tantos centros, en este caso la Policía Nacional Bolivariana de Maripérez en Caracas, pues se las recibieron, pero es casi una adivinanza", detalló el hijo del líder opositor.

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano Foto: AFP

Guanipa reconoció que la salida de Maduro del poder generó un alivio inicial entre millones de venezolanos, pero advirtió que ese sentimiento fue efímero. A su juicio, la permanencia de figuras clave del régimen en el control del Estado mantiene un ambiente de incertidumbre y desconfianza.



"Se empezó el proceso de justicia, se empezó el proceso de libertad, pero no está listo todavía (...) Se espera que este proceso de transición supuestamente comandado por Estados Unidos sí genere frutos para los venezolanos, sí genere beneficios, si genere un desenlace positivo, pero con estas personas (del régimen) en el poder es complicado”, explicó, al señalar que el país vive una tensa calma mientras se evalúa si habrá un cambio real.



Presos políticos en Venezuela

El hijo del dirigente opositor hizo especial énfasis en la situación de los más de 800 presos políticos que permanecen detenidos de forma arbitraria. Aseguró que, hasta ahora, no han recibido comunicación directa de Estados Unidos sobre gestiones para su liberación y subrayó que las familias siguen esperando respuestas.

En ese sentido, el hijo del líder opositor venezolano afirmó que no se puede hablar de transición en Venezuela si siguen los presos políticos en el país tras la caída de Maduro.

“Mientras haya un solo preso político no se puede hablar de transición ni de democracia. Si te encarcelan por pensar distinto, sigues viviendo en una dictadura”, concluyó, reiterando que, incluso, las autoridades están revisando los celulares de los ciudadanos para constatar si tienen imágenes o información alusiva a la oposición, lo que puede terminar en detenciones arbitrarias.