Hombre decidió quitar todos los tatuajes de su cuerpo: así se ve

Se trata de Leandro de Souza, originario de Brasil y quien durante mucho tiempo ha sido reconocido como el hombre más tatuado de Brasil. A sus 35 años reside en Bagé, Uruguay, y llegó incluso a tener el 95 % de su cuerpo con tatuajes.

Según ha señalado en redes sociales y entrevistas brindadas a medios brasileños, su decisión por los tatuajes comenzó desde muy joven, cuando era apenas un adolescente de 13 años, con más de 175 tatuajes en su cuerpo, que eran una demostración de su rebeldía y estilo de vida.

Pero continuar con sus tatuajes no siguió siendo una decisión en su vida, pues en 2023 decidió realizar una transformación espiritual en su vida, esto a raíz de sus adicciones a las drogas donde quería dejar esa vida atrás y encontrar una nueva perspectiva en la religión evangélica.

Durante una entrevista con el medio local O’Globo, señaló: “Ya no me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo”.

Por otro lado, después de esta radical decisión, asegura en sus redes sociales que el retiro de los tatuajes en su piel por medio de láser no ha sido fácil y que ha sido un proceso doloroso.

“Duele mucho, por más que me pongan anestesia, el dolor es horrible. Pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado”, indicó haciendo referencia a las sesiones de láser que le han dejado visibles marcas en su rostro.

Además, en redes sociales Leandro ha compartido su proceso, específicamente el retiro de tatuajes en la región de la cara, que era la más comprometida, donde da muestra a través de imágenes de su proceso, lo que hace para calmar el dolor y como se ve su rostro en la actualidad a pesar del dolor que ha tenido que pasar por la utilización del láser, según asegura.