Investigan el asesinato de joven de 21 años: su novia de 16 años, prófuga y principal sospechosa

Las autoridades investigan el asesinato de Santiago Nahuel López Monte, un joven de 21 años que murió tras recibir varias puñaladas en el pecho durante la madrugada de este miércoles 26 de noviembre en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 años, quien se encuentra prófuga.

De acuerdo con la información preliminar, la agresión ocurrió en la vivienda de la joven. Tras el ataque, la menor habría realizado una llamada al 911 asegurando que su pareja “se había lastimado con las rejas de la casa”, versión que, según los investigadores, buscaba desviar la atención sobre lo ocurrido.

No obstante, los análisis forenses y las primeras pesquisas confirmaron que López Monte murió producto de tres puñaladas en el pecho.

Después de ser trasladado en grave estado, la sospechosa se mantuvo atenta para saber a qué centro asistencial sería llevado el joven. Sin embargo, en un descuido de los presentes, escapó y desde entonces permanece prófuga, presuntamente protegida por allegados.



La familia de la víctima aseguró que la joven ya había mostrado comportamientos agresivos con Santiago en varias oportunidades. Incluso, lo habría atacado anteriormente.



“Es una mujer muy violenta”

Miguel, hermano de Santiago Nahuel, relató detalles del caso en diálogo con el medio TN: “Me llama mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le había cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta”.

El hombre también aseguró que la familia de la sospechosa tendría vínculos con el narcotráfico: “Cuando llegamos, mi hermano estaba tirado. Acá no murió. Vinieron a la casa de mi mamá, cascotearon todos los vidrios”.

Miguel cuestionó el operativo policial y la rápida llegada de la familia de la adolescente al lugar: “La chica está prófuga. La tienen ‘refugiada’. A mi hermano lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo. ¿Cómo llegó la familia tan rápido?”.

Publicidad

“Mi hermano iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro. Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente de plata fácil”, afirmó.

La adolescente está prófuga por ser la única sospechosa del asesinato de Santiago Nahuel López Monte de 21 años.

"La policía nos dijo que la chica entró en crisis y se escapó. ¿Cómo se te puede escapar?", se preguntó, indignado, el hermano de Santiago, en diálogo con TN. pic.twitter.com/ijoXreygAP — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 26, 2025

Además, denunció la desaparición del teléfono celular del joven: “Se borraron todas las fotos de mi hermano de Instagram y Facebook. Ella se llevó el teléfono”.

La Policía y la Fiscalía trabajan en la recolección de pruebas y en la búsqueda de la adolescente, quien podría enfrentar cargos por homicidio. Asimismo, se investiga la posible participación o encubrimiento por parte de familiares de la joven.