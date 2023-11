Javier Milei habló con el papa Francisco y lo invitó a Argentina

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, conversó con el papa Francisco, a quien invitó a visitar el país tras meses de tensas relaciones, e inició la coordinación de una transición "ordenada y responsable" con su predecesor, Alberto Fernández.

Los contactos de Milei con Fernández y el pontífice argentino se dieron en una jornada en la que el mercado bursátil reaccionó con un marcado optimismo a la elección del economista ultraliberal, con un aumento de 17,7% de las acciones líderes.

Milei recibió una llamada telefónica del papa Francisco, a quien le había dedicado comentarios ofensivos por los que dijo haberse disculpado antes de resultar electo.

"Su Santidad, el papa Francisco, se comunicó con nuestro futuro mandatario para felicitarlo y expresarle sus deseos de unión y progreso para nuestra patria", detalló la oficina del presidente electo.

Publicidad

Milei se había referido a Francisco en varias ocasiones como "el maligno en la Tierra que ocupa el trono de la casa de Dios"; también lo llamó "nefasto" e "imbécil" y lo criticó por "impulsar el comunismo".

Ahora, el candidato "agradeció las palabras del sumo pontífice", dice la nota.

"Llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo 'coraje y sabiduría'. Le dije 'coraje tengo y en la sabiduría estoy trabajando'", declaró después en una entrevista difundida en YouTube.

Publicidad

Milei reveló que invitó al papa a ir a Argentina. "Le dije que sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado y de jefe espiritual de los argentinos, porque el catolicismo es la religión mayoritaria en Argentina", añadió.

"No solo no me sorprendió, contribuyó a poner la relación de Argentina con la Santa Sede en el lugar que corresponde, del cual nunca debió haber salido", comentó José Ignacio López, un antiguo amigo de Francisco.

Milei sostuvo su primera reunión con Fernández para coordinar el traspaso del gobierno y la investidura prevista el 10 de diciembre, confirmó la oficina del mandatario electo. El encuentro se prolongó por casi dos horas, sin declaraciones a la prensa.

"Los equipos técnicos se encuentran iniciando conversaciones con todas las áreas del gabinete nacional a fin de emprender una transición ordenada y responsable", dice el comunicado de Milei.

Publicidad

También le puede interesar: