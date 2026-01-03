Jefe de la OEA pide una "salida pacífica" en Venezuela tras captura de Maduro

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió este sábado una "salida pacífica" a la crisis venezolana tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa este 3 de enero de 2026 por parte de Estados Unidos.

Por medio de un comunicado oficial, Ramdin manifestó que "la prioridad de la Secretaría General de la OEA es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Sean cuales sean las circunstancias, todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano", declaró Ramdin.

"Estoy siguiendo de cerca la situación en Venezuela, que evoluciona rápidamente. Hoy he hablado con varios gobiernos de Estados Miembros de la OEA, y reconozco tanto la profundidad de la preocupación como las distintas perspectivas en todo el Hemisferio.", añadió el secretario general.

También, se señala que es esencial que el camino a seguir en Venezuela "se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Los arreglos institucionales existentes —incluido el orden constitucional del país— proporcionan una base importante sobre la cual construir. La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos, mediante un diálogo inclusivo y con instituciones sólidas".



La Secretaría General de la OEA está lista para apoyar los esfuerzos orientados a la desescalada y a una solución pacífica, democrática y sostenible, en beneficio del pueblo venezolano. Expresó la OEA

Por último, el secretario general hizo un llamado a todos los actores venezolanos a "actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática".

De igual manera, indicó que convocará a los Estados miembros de la organización a una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos, con el fin de que puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva.