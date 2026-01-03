En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Jefe de la OEA pide una "salida pacífica" en Venezuela tras captura de Maduro

Jefe de la OEA pide una "salida pacífica" en Venezuela tras captura de Maduro

Por medio de un comunicado oficial, el secretario general de la OEA Albert Ramdin manifestó que la prioridad de la organización es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica.

Secretario general de la OEA, Albert Ramdin.
Secretario general de la OEA, Albert Ramdin.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

