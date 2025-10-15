En vivo
Joven de 16 años le quitó la vida a expareja de su madre al intentar defenderla de ataque

El joven actuó para proteger a su madre de un violento ataque; la justicia determinó que fue en defensa propia.

Foto: AFP - redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Una tragedia sacudió al barrio El Mercadito, en Argentina, donde un adolescente de 16 años asesinó a la expareja de su madre al intentar defenderla de un ataque. El hecho ha causado conmoción en la comunidad, especialmente porque la víctima tenía antecedentes penales y una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer.

El hombre fue identificado como Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, quien pese a tener una orden de restricción, decidió confrontar a su expareja, Romina Alejandra Agüero, de 34 años. Según reportes policiales, Farías comenzó una fuerte discusión con la mujer y, en medio del altercado, intentó atacarla con un cuchillo.

Al ver la situación, el hijo de Romina intervino para protegerla y, en el forcejeo, apuñaló a Farías con un arma blanca. El agresor cayó al suelo con una herida profunda en el pecho y murió poco después, pese a la llegada de los servicios de emergencia.

“Lo hizo para salvarme la vida”, declaró Romina Agüero a medios locales, defendiendo la actuación de su hijo. En el lugar del crimen, las autoridades hallaron dos armas blancas con rastros de sangre: un cuchillo y un tipo de hacha.

Las autoridades judiciales determinaron que el menor no será detenido ni procesado penalmente, al considerar que actuó en legítima defensa.

Investigaciones posteriores confirmaron que Fabián Farías contaba con un amplio historial delictivo. Había sido detenido en al menos cuatro ocasiones y cumplido varias condenas por delitos como violencia familiar, robo agravado, abuso de armas y lesiones. En 2020 fue liberado durante la pandemia de COVID-19.

