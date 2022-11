Joven pensó que tenía apendicitis, fue al médico y resultó dando a luz

Una joven estadounidense vivió una historia particularmente única, pues debido a los intensos dolores que sentía en el estómago fue al médico, pero inesperadamente se enteró que estaba embarazada y terminó dando a luz.

La protagonista de la historia, identificada como Kayla Simpson, de 21 años, se encontraba en una fiesta con sus amigos cuando los constantes dolores de estómago se volvieron más intensos, por lo que no tuvo otra opción, sino que ir de urgencias a una clínica.

Su madre fue quien la trasladó hasta al hospital, temiendo que lo que creían era apendicitis pudiese convertirse en una peritonitis, pero jamás creyendo que se iba a convertir en abuela.

Allí, la estudiante de la Universidad de Indiana de Estados Unidos manifestó su preocupación por si se trataba de una apendicitis. Debido a ellos y los dolores, los especialistas le realizaron las respectivas pruebas.

Los dolores no solo le provocaban unos cólicos desesperantes y severos, sino que también sangrado. Los médicos no le detectaron algún síntoma relacionado con apendicitis por lo que sugirieron realizarle una ecografía por si se trataba de un quiste.

Sin embargo, todos los presentes se llevaron una sorpresa cuando los resultados de la radiografía mostraron a un bebé dentro del vientre, y no siendo esto lo más impresionante, el bebé estaba a punto de nacer.

Una vez la mujer se enteró, entró en trabajo de parto y dio a luz a Madi, de acuerdo con su relato que publicó en la red social de TikTok y que, como era de esperar, le dio la vuelta a la plataforma por su singular particularidad.

“Básicamente, el 7 de noviembre, alrededor de las 12:30, tuve cólicos menstruales muy leves. Luego, se pusieron muy mal como, 30 minutos después. Me dolía tanto que apenas podía hablar y moverme, pero al llegar al médico no vio ningún signo de apendicitis, por lo que pensó que podría tener un quiste y sugirió que me hicieran una ecografía”, relató Simpson.

