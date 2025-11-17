En vivo
Kast y Jara se disputarán la presidencia de Chile en pleno aumento de la ultraderecha

Kast y Jara se disputarán la presidencia de Chile en pleno aumento de la ultraderecha

Una tendencia casi mundial a la que se sumó la consagración, igualmente, del populismo con el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien volvió a repetir en el tercer lugar, como en las elecciones de 2021, pero con un aumento significativo del respaldo electoral, sobre todo en el norte del país.

Kast y Jara AFP.jpg
La candidata izquierdista, Jannette Jara, y el ultraderechista, José Antonio Kast
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

