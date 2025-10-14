En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La crítica de Trump por su fotografía en la revista Time: dice que le quitaron el cabello

La crítica de Trump por su fotografía en la revista Time: dice que le quitaron el cabello

Tras la celebración del acuerdo de cese al fuego en Gaza, la revista Time escribió un artículo del presidente Donald Trump. Sin embargo, el mandatario rechazó la foto que eligieron como portada para representarlo.

Presidente Donald Trump
Presidente Donald Trump
Foto: AFP
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

La prestigiosa revista Time publicó en su más reciente portada una foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que los israelíes vivos que se encontraban retenidos en Gaza fueran liberados, tras la celebración del acuerdo de cese al fuego obtenido entre Israel y Hamás en Egipto y que fue impulsado por el mandatario estadounidense.

El presidente mostró su satisfacción por ser la nueva portada de la revista; sin embargo, para Trump, la foto que Time eligió de él para su portada no fue de su agrado y criticó fuertemente que la hayan escogido porque no muestra su cabello.

Donald Trump
Trump muestra el documento firmado entre Israel y Hamás.
Foto: AFP

Trump se quejó de que el medio "hizo desaparecer" su pelo para añadir "algo flotando sobre" su cabeza "que parece una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!", añadió.

"Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos bajos, pero esta es una foto muy mala y merece ser denunciada", reconoció el presidente.

La foto del magnate republicano seleccionada por la prestigiosa revista estadounidense es un primer plano contrapicado, en el que el reflejo del sol en su pelo dibuja un halo blanco.

La portada de la revista va acompañada con el texto: "Su victoria. El líder que Israel necesitaba".

Publicidad

Esta imagen ha desatado la furia del multimillonario: "La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos", escribió en su red Truth Social.

También le puede interesar

  1. Donald Trump.
    Foto: EFE.
    Sala de Prensa BLU

    Detrás del acuerdo Israel-Hamás: ¿cómo Trump forzó la primera liberación de rehenes en Gaza?

  2. Cruz Roja AFP.jpg
    Cruz Roja
    Foto: AFP
    Mundo

    Hamás ya entregó a la Cruz Roja los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes

  3. Elkana Bohbot
    Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamas, ya se encontró con su esposa
    AFP
    Mundo

    “Me estoy encontrando con otra persona”: habla Rebecca, esposa de colombo-israelí liberado por Hamás

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Revista Time

Israel

Hamás

Cese al fuego

Publicidad

Publicidad

Publicidad