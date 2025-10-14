La crítica de Trump por su fotografía en la revista Time: dice que le quitaron el cabello

La prestigiosa revista Time publicó en su más reciente portada una foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que los israelíes vivos que se encontraban retenidos en Gaza fueran liberados, tras la celebración del acuerdo de cese al fuego obtenido entre Israel y Hamás en Egipto y que fue impulsado por el mandatario estadounidense.

El presidente mostró su satisfacción por ser la nueva portada de la revista; sin embargo, para Trump, la foto que Time eligió de él para su portada no fue de su agrado y criticó fuertemente que la hayan escogido porque no muestra su cabello.

Trump muestra el documento firmado entre Israel y Hamás. Foto: AFP

Trump se quejó de que el medio "hizo desaparecer" su pelo para añadir "algo flotando sobre" su cabeza "que parece una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!", añadió.

"Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos bajos, pero esta es una foto muy mala y merece ser denunciada", reconoció el presidente.



La foto del magnate republicano seleccionada por la prestigiosa revista estadounidense es un primer plano contrapicado, en el que el reflejo del sol en su pelo dibuja un halo blanco.

La portada de la revista va acompañada con el texto: "Su victoria. El líder que Israel necesitaba".

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Esta imagen ha desatado la furia del multimillonario: "La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos", escribió en su red Truth Social.