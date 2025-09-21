En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La respuesta de Trump sobre si recibió la carta de Maduro: "Ya veremos"

La respuesta de Trump sobre si recibió la carta de Maduro: "Ya veremos"

Maduro envía carta a Trump proponiendo diálogo sobre narcotráfico y migración en medio de crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela en el Caribe.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Trump habló de la carta de Nicolás Maduro.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó este domingo confirmar si recibió una carta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la que este le invitaba a negociar, y preguntado por el asunto, simplemente dijo: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".

Vea también:

  1. Donald Trump y Nicolás Maduro.jpg
    Donald Trump y Nicolás Maduro //
    Foto: AFP
    Mundo

    Maduro envió carta a Trump y propuso "una conversación directa", tras primer bombardeo en el Caribe

Maduro envió una carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que EE. UU. atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez, en la que proponía entablar conversaciones a través del enviado especial de EE. UU., Richard Grenell, según informó este sábado la agencia Reuters.

No obstante, Trump se mostró ambiguo cuando un periodista del grupo que sigue hoy al mandatario le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta, antes de partir junto a otros miembros del Gobierno hacia el funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk en Arizona.

"Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir", contestó.

Este es el video de la respuesta de Trump

Según Reuters, que tuvo acceso a la carta de Maduro a Trump, el presidente venezolano rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

De acuerdo con la agencia, Maduro señaló que solo un 5 % de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen el 70 % de estas.

Publicidad

"Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (...). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas", apuntó Maduro.

Nicolás Maduro habla de Venezuela y la tensión con Estados Unidos
Nicolás Maduro
Foto: AFP

El líder venezolano también destacó a Grenell como un "canal que ha funcionado inmaculadamente" para resolver en el pasado las acusaciones de EE. UU. de que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que ayer Trump volvió a enarbolar.

Trump dijo este sábado en Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus "presos" que han sido "forzados" a ir a Estados Unidos por el "liderazgo venezolano", en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Publicidad

Estados Unidos ha hundido desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, la noche del viernes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Nicolás Maduro

Venezuela

Estados Unidos

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad