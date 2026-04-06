Las claves del asesinato a menor de 15 años a manos de dos examigas: "Una sorpresa"

El estado de Sonora, México, sigue en fuerte polémica tras la resolución judicial emitida en abril de 2026 contra dos adolescentes responsables del feminicidio de Leyla Monserrat, de 15 años. La decisión, que impuso penas consideradas mínimas para muchos, ha generado rechazo masivo en redes sociales y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial en casos de violencia contra menores.

Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025, cuando las jóvenes, examigas de Leyla, la citaron bajo el pretexto de entregarle una “sorpresa”. Una vez en la vivienda, la víctima fue inmovilizada y asfixiada mecánicamente, hecho que además fue grabado en video por las agresoras.

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Tras el crimen, las responsables ocultaron el cuerpo en el patio de una vivienda en la ranchería Flor del Desierto, cubriéndolo con cal para acelerar su descomposición. El hallazgo se produjo el 10 de octubre de 2025, luego de un cateo y pruebas forenses que descartaron la participación de un adulto inicialmente investigado.

El juez Fernando Krimpe Félix dictó 2 años y 10 meses de internamiento para Britany Michel y 11 meses de libertad asistida para la otra menor, que tenía 13 años al momento del crimen. La madre de Leyla, Carmen Angélica Becerra, declaró a medios nacionales que no pudo despedirse de su hija y criticó la magnitud de las penas: “Ni con la cárcel me pagan el daño que le hicieron, no me pude despedir de ella, el cajón me lo dieron sellado”.



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La familia también rechazó la reparación económica fijada en 5.600 pesos mexicanos (aproximadamente 330 dólares), considerando que el costo de las honras fúnebres superó los 30.000 pesos. En declaraciones a El Heraldo de México, Becerra cuestionó la justicia del fallo: “¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?”.