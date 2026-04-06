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Blu Radio  / Mundo  / Las claves del asesinato a menor de 15 años a manos de dos examigas: "Una sorpresa"

Las claves del asesinato a menor de 15 años a manos de dos examigas: "Una sorpresa"

Los hechos se registraron cuando las jóvenes, examigas de Leyla, la citaron bajo el pretexto de entregarle una “sorpresa”.

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