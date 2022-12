Lionel Messi, la nueva cara del billete de 1.000 que quiere el Banco Central de Argentina

El pasado domingo, 18 de diciembre, la selección de Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo después de vencer a Francia en el Mundial de Qatar 2022. La albiceleste fue recibida en medio de un carnaval en Buenos Aires y muchos piden más en honor a los “héroes” de esta conquista, en especial a Lionel Messi.

El Banco Central de Argentina también se unió a la fiesta albiceleste y, al parecer, según reveló El Financiero de México , el astro argentino podría ser la nueva cara del billete de 1.000 pesos.

La propuesta tendría dos caras, la principal, por supuesto , la de Lionel Messi, acompañada del sol de Argentina y un contorno del mapa, además de su la firma; la segunda, el equipo albiceleste alzando la copa en Qatar, con la ‘pulga’ como protagonista.

Pese a que por el momento solo es un rumor, los internautas de Argentina celebran la decisión y esperan que pronto el Banco Central tome una decisión sobre esta idea. Algunos consideran que es lo “mínimo” que se merece Lionel Messi.

Además, se desconoce si el billete quedaría como oficial o si solo sería una serie especial por la obtención del título de la albiceleste en Qatar frente a Francia, solo piden que Messi tenga el reconocimiento que, según ellos, se merece.

“Si el billete de Messi de 1.000 pesos (poco más de 5 dólares) lo hicieran como edición limitada y lo vendieran a 10 o 20 dólares al extranjero”; “No pueden poner la imagen de Messi en un billete que en tiempo récord no va a valer nada. Respeten al campeón”; “Totalmente a favor que el prócer de Messi esté en los billetes. Pero no de $1.000 que sea de $10.000 que con el tiempo ese billete no vale nada y desvalorizamos al 10”, son algunos de los comentarios.

Este sería el supuesto billete:

El Banco Central propuso que en los billetes de 1.000 pesos aparezca la imagen de Leo Messi. pic.twitter.com/VlvsSLWriv — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) December 21, 2022

