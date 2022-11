Maduro se compara con Bad Bunny y asegura que canta mejor que él

El presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo que en el mundo lo saludan y reconocen, no porque se parezca al cantante Bad Bunny, aunque asegura que canta mejor que el puertorriqueño.

La afirmación fue en respuesta a los cuestionamientos en su contra luego de reunirse y estrechar la mano de varios presidentes en la COP27 de Egipto la semana pasada, pues sus críticos creen que esos saludos solo fueron para las cámaras.

ÚLTIMA HORA | Maduro afirma que «el mundo lo toma en cuenta porque se parece a Bad Bunny»: «Aunque canto mejor que él, lo hacen por la historia de Venezuela» https://t.co/YVtjiiZgRT pic.twitter.com/ywRqUfmmSz — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 15, 2022

“¿Por qué ustedes creen que me dan la mano en el mundo? Porque yo soy chévere, porque soy bonito, porque me parezco a Bad Bunny, yo no me parezco a Bad Bunny, aunque canto mejor que él, es por el pueblo, es por la historia, es por la rebeldía nuestra”, dijo.

Vale recordar que el jefe de estado venezolano logró conversar con varios mandatarios, entre esos Emmanuel Macron , de Francia, así como con el exsecretario de estado de Estados Unidos, Jonh Kerry.

Venezuela celebra el 23 aniversario de las "relaciones fraternales" con Cuba

El Gobierno de Venezuela conmemoró este miércoles el 23 aniversario de las "relaciones fraternales" con Cuba, estrechadas en 1999 por los entonces presidentes Hugo Chávez, que ese año asumió la Presidencia del país suramericano, y Fidel Castro.

En Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano señaló que, tal día como hoy pero en 1999, se iniciaron las "relaciones fraternales" entre ambos países, que, con "amistad y hermandad", han profundizado "temas de interés bilateral y (de) cooperación, constituyendo un ejemplo de lo que pueden lograr los pueblos de (Simón) Bolívar y (José) Martí como legado al mundo".

Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro saludó, a través de la misma red social, al "hermano presidente (cubano) Miguel Díaz-Canel y al pueblo habanero, que hoy celebran el aniversario 503 de la fundación de La Habana, cuna de la revolución y capital de la dignidad".

El 16 de noviembre de 1519, el español y primer gobernante de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, bajo la sombra de una ceiba, celebró una misa conmemorativa de la fundación de la ciudad, que bautizó como San Cristóbal de La Habana.

Cuba y Venezuela son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada de Chávez al poder, en 1999.