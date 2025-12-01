En vivo
Maduro se "podría ir a Rusia o a otro país", dice el senador Mullin tras llamada de Trump

Maduro se "podría ir a Rusia o a otro país", dice el senador Mullin tras llamada de Trump

Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN, en la que añadió que entre las opciones presentadas estuvo "que se podía ir a Rusia o a otro país".

