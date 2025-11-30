En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump confirmó que sostuvo una llamada con Maduro: “No diría que salió bien ni mal"

Trump confirmó que sostuvo una llamada con Maduro: “No diría que salió bien ni mal"

La conversación, que habría sido gestionada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y autoridades de Catar, fue confirmada este domingo por el propio Trump.

Donald Trump y Nicolás Maduro.jpg
Donald Trump y Nicolás Maduro //
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

