Trump confirmó que sostuvo una llamada con Maduro: “No diría que salió bien ni mal"

Un reporte del Miami Herald reveló que, durante una reciente llamada telefónica, Nicolás Maduro solicitó al presidente estadounidense Donald Trump una amnistía internacional por los crímenes que se le atribuyen y la posibilidad de mantener el control pleno de las Fuerzas Armadas a cambio de convocar “elecciones libres” en Venezuela.

Según el medio, Washington rechazó de inmediato ambas peticiones y reiteró que cualquier negociación pasaba por la salida inmediata del venezolano.

La conversación, que habría sido gestionada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y autoridades de Catar, fue confirmada este domingo por el propio Trump. El mandatario aseguró que la comunicación ocurrió recientemente, aunque evitó dar detalles sobre su contenido.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, declaró Trump al ser consultado sobre el contacto con Maduro, quien lo ha acusado de utilizar la lucha antidrogas como justificación para militarizar el Caribe y reprimir a la oposición.



