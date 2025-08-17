Mamá de Fernandito, niño de 5 años asesinado por deuda de $200.000, denuncia terribles amenazas

El doloroso caso de Fernandito, el menor de cinco años hallado sin vida tras ser secuestrado por una deuda, dio un nuevo y preocupante giro. Marcelina Noemí Gómez, la madre del pequeño, reveló haber recibido amenazas directas, lo que la obligó a cambiar de representante legal en el proceso.

Fernando, de apenas cinco años, fue hallado sin vida el pasado 6 de agosto de 2025 en una vivienda del municipio de Los Reyes La Paz, en México. El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición y envuelto en bolsas negras,

Según confirmaron las autoridades, el menor presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, que fue la causa de muerte.

Las investigaciones apuntan a que los hechos se remontaron al pasado 28 de julio, cuando tres individuos, identificados como Carlos, Lilia y su hija Ana Lilia, llegaron al domicilio de Marcelina para cobrar una deuda de 2.000 pesos mexicanos, aproximadamente 200.000 pesos colombianos.

Como la familia no tenía suficiente dinero para pagar, secuestraron al menor, amenazando con retenerlo hasta que pagaran.

Menor de 5 años fue hallado sin vida tras ser secuestrado por una deuda de $200.000. Foto: Captura de redes sociales

A pesar de los intentos de Marcelina de recuperar a su hijo y las solicitudes de ayuda a la Policía, la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se interpuso hasta el 4 de agosto. Tras una revisión, el cuerpo de Fernandito fue encontrado.

Por ahora, los tres sospechosos se encuentran ahora bajo prisión preventiva, vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada.

Según El Heraldo de México, hace unos días Marcelina Noemí Gómez, madre de Fernandito, denunció haber sido amenazada para cambiar a sus abogados. Según sus declaraciones, las intimidaciones provinieron de oficiales de la policía y personas allegadas a la familia de los prestamistas implicados en el caso.

"Yo cambié de abogados porque recibí amenazas, por eso cambié de abogado, los policías de género me amenazaron, que si yo no cambiaba a mí me iba pasar algo o a mi familia", relató Marcelina en las declaraciones.

Además, añadió que las amenazas hablaban de la posibilidad de ser acusada de negligencia e incluso de ir a prisión: "Que si yo no hacía lo que ellos decían hasta yo podía ir a la cárcel", afirmó la mujer.

La familia dijo que la situación les ha generado gran temor. Marcelina expresó su preocupación por su propia vida y la de sus hermanos, quienes también tienen hijos.