Mamdani inicia mandato en Nueva York con altas expectativas para mejorar calidad de vida

Mamdani, de 34 años, tomó posesión en una ceremonia privada a medianoche, con su familia, y otra pública hoy mismo a la que acudieron miles de personas, incluyendo políticos y celebridades, y en la que defendió que busca dirigir un gobierno de izquierdas "ejemplar" que sirva a todos.

Mamdani AFP.jpg
Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

