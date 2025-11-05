En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Costo de vida impulsa victorias clave tras elección del demócrata Mamdani en Nueva York

Costo de vida impulsa victorias clave tras elección del demócrata Mamdani en Nueva York

Los demócratas también ganaron las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, resultado que esboza un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad