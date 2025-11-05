Costo de vida impulsa victorias clave tras elección del demócrata Mamdani en Nueva York

Nueva York eligió el martes al izquierdista musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde y los demócratas ganaron dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones legislativas de medio mandato en 2026.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de feroces ataques a sus propuestas políticas y a su confesión religiosa por parte del presidente republicano, las élites empresariales y los medios conservadores.

Mamdani ganó la alcaldía de Nueva york en medio de feroces ataques a sus propuestas políticas. Foto: AFP

Los demócratas también ganaron las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, resultado que esboza un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.

Mamdani, legislador estatal de Nueva York por Queens, se autodenomina socialista.



Mientras que en 2024, el tema del costo de vida fue una bandera que ganó Donald Trump, hoy, un año después, se observa que ese enfoque sigue siendo central, y el Partido Demócrata ha logrado posicionarse en ese tema. No importa el origen de los candidatos (sean progresistas como Mamdani o moderados como las gobernadoras electas de Nueva Jersey y New Jersey), el mensaje central es el mismo: el costo de vida.

En diálogo con Mañanas Blu, Marco Frieri, analista político y exportavoz del Partido Demócrata sostiene que dicho partido "ha encontrado su bandera" no solo para estas elecciones, sino para las más importantes del Congreso en 2026.

El analista político Marco Frieri se refirió a la victoria del demócrata Mamdani en Nueva York. Foto: X @MarcoAFrieri

La ciudadanía está buscando seguridad económica, ya que ven cómo no se están solucionando los problemas de acceso a vivienda o la necesidad de tener dos o tres trabajos para vivir cómodamente.

Este es un punto de encuentro, o "populismo económico", que comparten tanto las propuestas de Mamdani como las de Donald Trump: ambos son respuestas a la misma queja central de la ciudadanía respecto al bolsillo.



Mamdani, el socialismo y el riesgo de confrontación federal

El alcalde electo de Nueva York, Mamdani, se enfrenta ahora a la realidad de gobernar y defender sus propuestas. Su origen político como socialista demócrata es un riesgo y, a la vez, un "regalo para el partido republicano".

Los republicanos lo ven como el objetivo perfecto para sus campañas futuras, obligando al partido demócrata a defender la etiqueta socialista. Aunque Nueva York ha sido históricamente un bastión demócrata progresista, Frieri advierte que la inexperiencia de Mamdani, quien lleva escasos tres años como político, podría ser clave.

Se enfrentará a un gobierno federal republicano "trumpista" muy consolidado. Donald Trump ha mencionado la posibilidad de recortar fondos federales, y Mamdani deberá ser efectivo para que esas amenazas no obstaculicen su capacidad de lograr propuestas que dependen de recursos provenientes de Washington y la gobernación.

Pese al riesgo ideológico que Mamdani representa para los demócratas a nivel nacional, Frieri opina que la etiqueta de socialismo no pesa tanto en Nueva York para una nueva generación, pues las personas están "desesperadas" y buscan soluciones al costo de vida.

