Mapache se emborrachó en plena tienda de licores y se desmayó en el baño

Un mapache protagonizó una insólita escena en una licorería del estado de Virginia (Estados Unidos), después de ingerir el contenido de varias botellas de licor y terminar desmayado en el baño del local, según reportaron las autoridades.

El incidente ocurrió el pasado sábado en la mañana, cuando un oficial del Departamento de Protección Animal del condado de Hanover, situado al norte de Richmond, llegó al establecimiento tras recibir una llamada de alerta. Al ingresar, encontró al animal recostado junto al inodoro, visiblemente afectado por el alcohol.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran un pasillo lleno de botellas de licor derribadas, algunas de ellas rotas, y charcos en el piso. Otra fotografía revela al mapache dormido en el sanitario, ubicado entre la papelera y el inodoro.

En tono humorístico, la institución informó a través de Facebook que el “oficial Martin puso bajo custodia a nuestro bandido enmascarado y lo trasladó al refugio para que pudiera recuperarse antes de cualquier interrogatorio”.



Horas después, y tras comprobar que no presentaba lesiones más allá de una posible resaca, el animal fue liberado nuevamente en su hábitat natural, indicaron las autoridades, quienes expresaron la esperanza de que la experiencia le sirva para evitar nuevos “allanamientos”.

El Departamento de Protección Animal de Hanover administra un refugio dedicado a la atención especializada de animales sin hogar. El mapache, especie típica de zonas boscosas y ribereñas, se ha adaptado en los últimos años a entornos urbanos donde encuentra alimento con facilidad.

