Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Mapache se emborrachó en plena tienda de licores y se desmayó en el baño

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran un pasillo lleno de botellas de licor derribadas, algunas de ellas rotas, y charcos en el piso.

mapache se emborracha en una tienda de licores
Mapache se emborracha en una tienda de licores
Foto: Facebook Hanover County Animal Protection and Shelter
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

