Más de USD 865.000 habría costado contratar, transportar y armar a mercenarios colombianos en Haití

Son varias las relaciones que hace el periódico estadounidense sobre la financiación de la operación que llevaría al médico y pastor Christian Emmanuel Sanon al poder en Haití.

Una de ellas tiene que ver con los borradores de un contrato en que la empresa de consultoría Worldwide Investment Development Group y la subcontratista CTU Security se comprometen a proveer la financiación para la compra de municiones, equipos, transporte y alojamiento para un equipo especializado en Puerto Príncipe.

The Washington Post menciona que Worldwide aportaría 656.922 dólares y CTU 208.454 dólares para financiar toda la operación. Se trata de dos préstamos que serían rembolsados con activos de la nación caribeña cuando se produjera un cambio político que terminaría con la dimisión del asesinado presidente Jovenel Moise.

“El 19 de mayo se fletó un avión por 15.477 dólares, el primero de los tres vuelos que figuran en una hoja de cálculo de gastos. Incluye un gasto de 15.000 dólares el 3 de junio para "tornillos y clavos", un término para la munición, según la persona familiarizada con el plan de seguridad. Hay gastos de 200.000 dólares para ‘20 tropas personales’, así como 26.485 dólares para 20 vuelos”, detalla el periódico.

“No estoy diciendo que ninguna de estas cantidades no se haya pagado. Pero incluye cientos de miles de dólares que no se proporcionaron", señaló el abogado Robert N. Nicholson que representa los intereses de Walter Veintemilla propietario de Worldwide. Sin embargo, esta parte aclara que el plan no incluía el asesinato del presidente de Haití.

Publicidad

Ese equipo especializado, que menciona el periódico, corresponde a los 26 mercenarios colombianos que fueron contratados inicialmente para brindar seguridad a Christian Emmanuel Sanon, detenido en Haití tras ser señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio del presidente ese país, Jovenel Moise.

De acuerdo con The Washington Post, el borrador del contrato especificaba que las empresas desplegarían un número indeterminado de militares privados en Puerto Príncipe, a las 72 horas siguientes al nombramiento de Sanon como presidente, con tarifas semanales de entre 1.500 y 3.000 dólares por oficial.

Sobre Sanon, precisa el periódico, se sabe que tramaba un cambio político en Haití para asumir el poder luego de una revuelta popular que llevaría a la dimisión a Moise. Ese plan costaría alrededor de 83.000 millones de dólares y consistía en dotar de carreteras, redes eléctricas, puertos marítimos y aeropuertos a uno de los países más pobres del hemisferio occidental.

Ese plan se habría acordado en una reunión celebrada en Fort Lauderdale, al sur de la Florida, a la que asistieron los empresarios Walter Veintemilla, el venezolano Antonio ‘Tony’ Intriago y Parnell Duverger, un profesor de 70 años, con lo que pone en duda que dicha reunión se hubiese celebrado en República Dominicana, como inicialmente señalaron algunos investigadores.