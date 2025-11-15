Mujer embarazada sufrió fuerte ataque de su expareja en Brasil: quedó en video

Un grave caso de violencia intrafamiliar conmocionó a los habitantes de São Paulo, Brasil, luego de que una joven embarazada de 19 años fuera brutalmente atacada con arma blanca presuntamente por su pareja al interior de su vivienda. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando vecinos alertaron haber escuchado gritos provenientes del inmueble.

Según información de medios locales, la víctima, que se encuentra en el quinto mes de gestación, recibió varias puñaladas en la espalda y otras partes del cuerpo. A pesar de la gravedad de las heridas, la joven logró escapar del agresor y salir a la vía pública en busca de ayuda.

Testigos aseguraron que la mujer apareció en estado de shock, sangrando y con el arma utilizada en el ataque aún incrustada en su espalda, una escena que causó pánico entre quienes transitaban por la zona.

En videos grabados por residentes del sector se observa el momento en que la víctima intenta mantenerse en pie mientras pide ayuda. Sin embargo, la situación se agravó cuando el agresor salió de la vivienda y, en un acto de extrema violencia, intentó atacarla nuevamente en plena calle. La intervención de algunos vecinos y el aumento de personas alrededor del hecho obligaron al atacante a huir del lugar antes de que llegaran las autoridades.



La joven fue atendida inicialmente por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital cercano, donde fue sometida a una valoración de urgencia. Los médicos confirmaron que tanto ella como el bebé se encuentran estables, aunque continúan bajo estricta observación debido al riesgo que implica el tipo de lesiones sufridas.

Entre tanto, la Policía Militar de São Paulo inició un operativo para localizar al presunto agresor, quien permanece prófugo. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el hombre enfrentará cargos por tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar, delitos que en Brasil pueden acarrear penas altas.

El caso ha generado indignación en la comunidad, teniendo en cuenta altos índices de violencia contra mujeres en el país. Organizaciones locales exigieron celeridad en la captura del responsable y mayor protección para las víctimas que enfrentan este tipo de agresiones.