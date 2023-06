Indignación en redes sociales por mujeres que acosaron a un extranjero en el metro

Indignación en Ciudad de México luego de que se viralizó un video de TikTok en donde un extranjero viajó en el vagón exclusivo de mujeres; sin embargo, la molestia de usuarios de internet no fue por el hombre, sino por los piropos que empezó a recibir por quienes le acompañaban al interior del metro.

En el video se ve cómo este hombre extranjero se ve incómodo en la puerta del metro, mientras las mujeres empiezan a tirarle varios piropos por su presencia. Al hombre le gritaban, chiflaban e incluso se alcanzan a percibir algunas palabras obscenas hacia él.

"Como estaba guapo no lo dejaron bajar", dice el video mientras este hombre está atrapado entre varias mujeres, incluso una de ellas le pone la pierna. La situación causó molestia en redes sociales, en especial porque el extranjero demostró no estar cómodo con este escenario.

Publicidad

"Si fuera al revés estaríamos reclamando, de igual manera hay que respetar los vagones exclusivos , si se hacen excepción con él se debe hacer con todo, ahí si no reclaman nada, pero a otros les van reclamando todo el camino hasta la siguiente estación, se veía muy incómodo el muchacho, yo me equivoque en una ocasión y a puro bolsazo me bajaron", son algunos comentarios en el video.

Asimismo, se conoció que horas antes, en este mismo vagón, una mujer que se subió acompañada con su hijo de 13 años fue bajada a la fuerza por no respetar la exclusividad del articulado, pues, según algunas, ningún hombre puede viajar en esta parte del metro; sin embargo, con este extranjero fue todo lo contrario.

El clip ya supera el millón de reproducciones, además de más de 60.000 me gusta en donde muchos han expresado su inconformidad. Cabe recordar que el Gobierno de México determinó este vagón exclusivo ante la ola de casos de acoso en la ciudad, pues tan solo en los primeros meses del año, el abuso en el transporte público aumentó casi un 56 %.

Publicidad

Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC