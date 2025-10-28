En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Netanyahu ordenó bombardear "de inmediato" la Franja de Gaza por incumplimientos al cese al fuego

Netanyahu ordenó bombardear "de inmediato" la Franja de Gaza por incumplimientos al cese al fuego

El primer ministro israelí ordenó al Ejército atacar la Franja a través de un comunicado, luego de tener una reunión de seguridad con su gabinete.

Netanyahu se reunirá con Hamas
Netanyahu habla sobre Gaza.
Foto: AFP
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

El conflicto posterior a la firma del acuerdo de cese al fuego en Gaza, celebrado el pasado 13 de octubre en Egipto por Israel y Hamás, sigue creciendo tras las recientes declaraciones del primer ministro Israelí Benjamín Netanyahu.

En un comunicado emitido por su oficina, el primer ministro ordenó lo que significaría la reanudación de la guerra en la Franja de Gaza.

Netanyahu ordenó este martes, 28 de octubre, a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

Conflicto en Gaza
Foto: AFP.

Este martes también se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (en el sur de Gaza), según lo anunciado por un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave.

Fuentes locales indicaron que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos, en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

"Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina.

Además, una portavoz del Gobierno israelí advirtió que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales, según asegura el Ejército, fueron además "falsamente enterrados en un hoyo".

