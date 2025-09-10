Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Andrés D.C.
Atentado en Pradera, Valle
Colombia al Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Niña de 11 años perdió la vida tras ser golpeada por sus compañeros en el colegio

Niña de 11 años perdió la vida tras ser golpeada por sus compañeros en el colegio

Una cámara de seguridad grabó parte de lo que vivió la pequeña, sin entender los motivos por los cuales era agredida por parte de sus compañeros.

Niña de 11 años perdió la vida tras ser golpeada por sus compañeros.jpg
Niña de 11 años perdió la vida tras ser golpeada por sus compañeros //
Fotos. AFP - Globo1
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 07:10 p. m.

Indignación y dolor en Bélem de San Francisco en Pernambuco, Brasil, tras conocerte la trágica muerte de Alicia Valentina, de apenas 11 años, que murió a manos de sus compañeros del colegio que la encerraron y golpearon en un baño hasta quitarle la vida.

Lo preocupante y que ha molestado a toda la comunicad es que, en un video conocido por el medio local G1, la menor alcanzó a hacer un llamado de ayuda a docentes y miembros del centro educativo tras ser golpeada sin ningún tipo de respuesta por su parte.

En el mismo clip se ve cómo ella salió del baño detrás de un grupo de estudiante y se tocaba la oreja izquierda, pidiendo ayuda. Minutos antes, ella fue arrinconada en el baño y en la cámara se ve un grupo cerca a la entrada, que, posteriormente, se dispersa y aparece la pequeña Alicia Valentina.

“Segundos después, un niño que presenció la escena regresa corriendo al patio y habla con el miembro del personal. Poco después, aparece Alicia, caminando y hablando con el miembro del personal de la escuela. Mientras pide ayuda, se sujeta la oreja y la nariz izquierdas para intentar detener la hemorragia”, indicó el medio mencionado.

De acuerdo con las autoridades, la menor murió por golpes de cuatro chicos y una chica, que le dieron una paliza por rechazar a uno de ellos para salir de manera romántica, esto le generó un traumatismo craneoencefálico, que derivó en su muerte.

“La madre de Alicia afirmó que un profesor le informó sobre el estado de su hija. Según ella, tras la paliza, el personal escolar la llevó al hospital municipal y, tras recibir medicación, le dieron el alta. En casa, sufrió una hemorragia en el oído, y su madre decidió llevarla a un centro de salud local. Allí la atendieron y le dieron el alta”, añadieron sobre este caso, que ha generado una fuerte conmoción en Brasil.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Brasil

Menores de edad