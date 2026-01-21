Una celebración de cumpleaños en Duncannon, en el estado de Pensilvania (Estados Unidos), derivó en un hecho de violencia intrafamiliar que dejó como resultado la muerte de Douglas Dietz, tras recibir un disparo en la cabeza. El presunto responsable sería su hijo adoptivo, un menor de 11 años.

De acuerdo con documentos judiciales, los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de enero de 2026, luego de que el padre le retirara al niño una consola Nintendo Switch como medida de castigo y le ordenara ir a dormir. Posteriormente, el menor habría accedido a una caja fuerte ubicada en la vivienda, donde encontró un arma de fuego.

Las autoridades indicaron que el niño tomó un revólver, se dirigió a la habitación principal y efectuó un disparo mientras su padre dormía. La madre de la víctima, Jillian Dietz, manifestó a los investigadores que despertó tras escuchar un fuerte ruido y encontró a su esposo inconsciente, con una herida de bala en la cabeza.

Niño de 11 años es señalado de acabar con la vida de su papá por castigarlo: esto se sabe

Douglas Dietz fue declarado muerto en el lugar. Tras el incidente, el menor fue puesto bajo custodia y enfrenta un cargo de homicidio. Actualmente permanece recluido en un centro juvenil del condado de Perry, sin derecho a fianza, mientras avanza el proceso judicial.



En medio de la investigación, un psicólogo cercano a la familia señaló que el menor tiene diagnóstico de autismo y que en meses recientes se habían reportado comportamientos agresivos en el entorno escolar. Según esa versión, dichas alertas no habrían recibido atención oportuna por parte de las autoridades educativas.

Este caso se suma a una problemática recurrente en Estados Unidos, donde hechos de violencia con armas de fuego entre familias involucran con frecuencia a menores de edad.