Blu Radio  / Mundo  / Niño de 11 años es señalado de acabar con la vida de su papá por castigarlo: esto se sabe

Niño de 11 años es señalado de acabar con la vida de su papá por castigarlo: esto se sabe

En medio de la investigación, un psicólogo cercano a la familia señaló que el menor tiene diagnóstico de autismo y que en meses recientes se habían reportado comportamientos agresivos en el entorno escolar.

