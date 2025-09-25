“No iremos a la guerra con EEUU”: Cuba marca límites en apoyo a Venezuela

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que, en caso de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, La Habana “no irá a la guerra” contra Washington. Precisó que la isla mantendrá su apoyo político y su solidaridad con Caracas, pero descartó cualquier participación armada.

El diplomático expresó además su “profunda preocupación” por lo que calificó como una “postura amenazante” de la Casa Blanca, la cual representa un riesgo no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, indicó el alto funcionario para el portal de noticias Zeteo.

En las últimas semanas, Washington ha reforzado su presencia naval en el sur del Caribe bajo la campaña contra el narcotráfico. La iniciativa incluye varias interceptaciones y hundimientos de embarcaciones que, según EE. UU., transportaban drogas provenientes de Venezuela.

Además, la Armada de Estados Unidos ha efectuado lanzamientos de prueba de misiles Trident II D5 desde submarinos sumergidos en el Caribe. Una de esas pruebas fue visible desde Puerto Rico, y otro lanzamiento fue reportado como parte de una serie de cuatro misiles ensayados entre el 17 y el 21 de septiembre.



Me: "If the US goes to war with Venezuela, does Cuba get involved?"

Deputy Cuban Foreign Minister: "Cuba will give its full political support."

Me: "Political support? You will not get involved militarily to support Venezuela?"

Minister: "That's a very dangerous question to… pic.twitter.com/R55Bce0fn3 — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) September 25, 2025

Petro acusa a EEUU de "acto de tiranía" por ataque con misiles a barcos con presunta droga

El presidente Gustavo Petro, calificó de "acto de tiranía" los recientes ataques militares de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela contra embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico, en declaraciones difundidas este jueves por la BBC.

"Lanzar misiles sobre aguas soberanas fuera de Estados Unidos, es un acto de tiranía. Y lo que está pasando es una tiranía", afirmó Petro, cuya alocución la BBC tradujo al inglés.

"No podemos saber si estos jóvenes eran migrantes o si estaban trabajando para mafias del narcotráfico, y en ambas situaciones, no tienen derecho -el señor Trump no tiene derecho- a lanzar un misil contra ellos", mantuvo.

Si se confirma que entre esos jóvenes hay colombianos, hay la obligación de que "la Justicia colombiana abra una investigación criminal por asesinato, y serían los funcionarios responsables de estos asesinatos los que serían procesados".

"¿Qué funcionarios del Gobierno de Estados Unidos permitieron el asesinato de estos jóvenes al lanzar un misil contra esa lancha rápida, independiente de lo que transportaban? Porque allí mismo rompieron el derecho internacional", subrayó.