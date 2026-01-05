En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Padre empujó desde un séptimo piso al novio de su hija tras sorprenderlos en la cama

Padre empujó desde un séptimo piso al novio de su hija tras sorprenderlos en la cama

Iván Hortiguera tenía 16 años cuando fue asesinado por el padre de su novia, quien hoy cumple reclusión perpetua por homicidio agravado.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

