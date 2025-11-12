En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Por aire y por tierra, congresistas vuelven a Washington para votar reapertura de Gobierno

Por aire y por tierra, congresistas vuelven a Washington para votar reapertura de Gobierno

Si las negociaciones lo permiten, el miércoles podría celebrarse un pleno en la Cámara Baja para votar el proyecto, que ya fue aprobado el lunes en el Senado gracias a un grupo de ocho demócratas rebeldes que se alinearon con la bancada republicana.

Capitolio-EEUU-AFP.png
Capitolio en Estados Unidos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

