Rompe silencio testigo clave de ataque a joven de 16 años que perdió la vida frente a su madre

Uno de los amigos de la víctima intentó defenderla, pero resultó herido. Las autoridades tienen información de que cuatro de las atacantes son menores de edad y dos tienen alrededor de 20 años.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 08:44 a. m.

La comunidad de Puerto Rico sigue conmocionada tras un terrible episodio de violencia que cobró la vida de Gabriela Nicole Pratts, una adolescente de 16 años, el pasado 11 de agosto de 2025.

Los hechos se registraron durante una celebración de fin de verano en una emboscada que, según las investigaciones, fue preparada con días de anticipación.

Uno de los detalles que más ha impactado en este caso es que el brutal ataque ocurrió frente a la madre de la joven, Lisandra Rosario, quien presenció cómo su hija era agredida sin poder defenderla.

Foto: redes sociales

Gabriela Nicole estaba cerca de cumplir 17 años. Decidió asistir al evento acompañada de su madre precisamente porque ya había tenido diferencias y conflictos previos con algunas jóvenes presentes en el lugar.

Sin embargo, cuando ambas se disponían a retirarse, fueron interceptadas por un grupo de seis mujeres, de las cuales cuatro son menores de edad y dos tienen alrededor de 20 años.

Según medios locales y testigos, mientras algunas de las jóvenes retenían a la madre, otra utilizó un arma blanca para apuñalar a Gabriela entre siete y nueve veces.

Uno de los amigos de la víctima, también menor de edad, intentó defenderla, pero resultó herido, aunque logró recuperarse.

Las autoridades actuaron rápidamente, logrando la captura de las seis implicadas el pasado 19 de agosto. Entre las principales señaladas y responsables del ataque se encuentran Elvia Cabrera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés, de 17.

Foto: redes sociales

Después de varios días de tratamiento por una cirugía para salvar la vida de Ángel, el amigo de Nicole que la defendió, el sujeto despertó y dio un impactante testimonio.

El hombre, con la cabeza vendada y recuperándose en la clínica, envió bendiciones y saludos a sus familiares. Además, según El Heraldo de México, el sujeto dijo en su testimonio que "la puerca que la apuñalaba no paraba de agredirla", refiriéndose a la atacante de su amiga.

Además, contó cómo fue atacado por las agresoras: "Me apuñalaron en la espalda y se me fue la fuerza", dijo.

