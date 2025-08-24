Hablan amigos de adolescente de 16 años que perdió la vida tras ataque frente a su madre

Un terrible hecho de violencia tiene conmocionados a los habitantes de Puerto Rico, tras conocerse la noticia del brutal ataque que resultó en la muerte de Gabriela Nicole Pratts, una adolescente de 16 años, el pasado 11 de agosto.

Los hechos se registraron durante una celebración de fin de verano frente a la madre de Gabriela, Lisandra Rosario, quien presenció cómo su hija era agredida por un grupo de seis jóvenes. La menor había asistido al evento acompañada por su madre, precisamente para evitar conflictos, ya que había tenido diferencias previas con algunas de las implicadas.

Mensaje de mamá que vio morir a su hija de 16 años por agresión de sus amigas: "Mi corazón destruido" Foto: redes sociales

Según las investigaciones, cuando Gabriela Nicole y su madre se disponían a retirarse del evento, fueron interceptadas por el grupo de agresoras. Mientras algunas de las jóvenes retenían a la madre, otra de ellas utilizó un arma blanca para apuñalar a la adolescente en más de nueve ocasiones.

Un amigo de la adolescente intentó defenderla, pero también resultó herido y posteriormente logró recuperarse. Las autoridades lograron la captura de las seis implicadas el pasado 19 de agosto, cuatro de ellas menores de edad y dos de aproximadamente 20 años.

La Secretaría de Justicia de Puerto Rico confirmó la intervención del FBI ante la posibilidad de que las sospechosas intentaran abandonar la isla. Además, se ha señalado a Elvia Cabrera, de 40 años, y a su hija Anthonieska Avilés, de 17, como las principales responsables.

La familia de Gabriela ha manifestado que el ataque fue por envidia, y que la víctima ya había sido acosada previamente, lo que la obligó a cambiar de colegio.

Las jóvenes ya habían planeado emboscarla. Foto: Ig @_vvicenty

En medio del funeral donde cientos de personas se reunieron para dar un último adiós a la joven, varios amigos dieron declaraciones a MSN. Uno de ellos aseguró que: "Me la quitaron. Ella nunca le hizo daño a nadie”.

Además, uno de sus amigos más cercanos afirmó que la razón del asesinato sería por envidia. “Ver la noticia de cómo Gabriela fue asesinada fue muy impactante al principio, porque yo la vi el domingo y la saludé. Me pasó por el lado y que, al otro día, amanezca sin vida, no es justo. Gabriela era una chica superalegre que le apagaron su felicidad por envidia”, aseguró.