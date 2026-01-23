En vivo
Rusia y Ucrania celebran en Abu Dabi su primera reunión directa mediada por EEUU

Rusia y Ucrania celebran en Abu Dabi su primera reunión directa mediada por EEUU

La reunión, que se espera que se extienda hasta el sábado, tendrá lugar justo después de que los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, fueran recibidos el jueves en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin
Fotos: AFP
Por: EFE
Actualizado: 23 de ene, 2026

